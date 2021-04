Spotify ha presentado oficialmente Car Thing, una pantalla inteligente para coches que se controla a través de comandos de voz. Este “estéreo” se conecta vía Bluetooth para controlar Spotify sin necesidad de usar la pantalla de un smartphone, ya que está destinado a las personas que conducen conches más antiguos sin sistemas de entretenimiento incorporados.

El dispositivo es pequeño y ligero. Su cuerpo es sumamente delgado y cuenta con dos botones en la parte delantera, así como uno pequeño que sirve como un botón trasero y un dial que permite interactuar con la interfaz de la pantalla.

Cabe señalar que el Car Thing no cuenta con altavoz, así que será más sencillo pensar en el dispositivo como, esencialmente, un control remoto de Spotify. El equipo se empareja con un teléfono a través de Bluetooth, por lo que es esencial contar con datos móviles para que esto funcione, de lo contrario, no podrás hacer uso del dispositivo.

Por ahora los usuarios no pueden descargar contenido para escuchar sin conexión, pero no hay duda de que este soporte llegará en una futura actualización. Si no quieres hacer uso de Bluetooth se tiene la opción de conectarlo con un cable auxiliar para conectarlo a los altavoces del automóvil.

El Spotify Car Thing viene con un adaptador de 12V en el que conectarán el cable USB-A a USB-C que viene incluido en la caja. No cuenta con una batería recargable, lo que significa que debe estar conectado al coche en todo momento.

En cuanto a los comandos de voz, este se activa con un “Hey Spotify”, a través de sus botones táctiles y dial, o también a través de su pantalla táctil. Cuenta con cuatro botones preestablecidos en la parte superior, que puede establecer en contenido especifico.

Car Thing es un dispositivo limitado, por lo que no se puede comprar directamente. En su lugar, puedes inscribirte en una lista de espera y esperar a que Spotify te avise cuando puedas comprarlo, y de momento este proceso solo está disponible para algunos usuarios de Estados Unidos y no hay información sobre su comercialización en otros países.

Con información de Spotify