Hace dos semanas, TCL lanzó a nivel internacional su nueva gama de smartphones de la serie 20. Junto a estos, la marca presentó una amplia variedad de accesorios wearables y de conectividad. Entre esos están los TCL Link HUB WiFi Mesh AC1200.

Hacer llegar la señal en los puntos ciegos de la casa es un problema que pasa en todos los hogares (y trabajos). A veces se piensa que las soluciones para que el WiFi esté disponible, son caras, feas, poco accesibles o ni siquiera se conocen. TCL es conocido por sus pantallas, televisores inteligentes y smartphones, pero en otras regiones como en China, ofrece una amplia variedad de productos y accesorios como routers. En el caso de México trae por vez primera a la línea LinkHub WiFi, compuesta por el router y este sistema de doble malla.

En la caja se presentan algunas declaraciones acerca de lo que promete el producto, como es ofrecer una red rápida y sin interrupciones, diseño bonito, fácil uso de la app y todo es cierto. Al quitar el plástico protector de la caja y la envoltura de cartón, se encuentra otra caja como protección adicional y debajo de esto, los plásticos que evitan impactos en su traslado. Cada uno de los elementos viene con una bolsa protectora sellada.

Dentro de la caja se incluyen los dos nodos, dos cables para corriente, la garantía y una tarjeta con los datos de soporte…más un cable ethernet para conectar el nodo principal con el router.

Los dos nodos portátiles ofrecen doble Banda WiFi compatibles con 2.4 y 5 GHz, para ofrecer funciones de Fast Roaming, QoS, con un modo orientado a la capacidad, reenvío de puerto, configuración DNS, servidor DHCP, UPnP y personalización de las redes WiFi y controles de administrador disponibles desde la app.

Cada nodo cuenta con un puerto WAN y otro ethernet LAN más la ranura para conectarse a la corriente eléctrica. En el nodo principal se usa el puerto WAN para la conexión por cable ethernet ya sea en tul módem o con un amplificador de señal. El nodo secundario se usa el puerto LAN si deseas conectarlo a más dispositivos o lo puedes dejar sin nada más para usarlo de forma inalámbrica.

En conjunto ofrecen una cobertura de hasta 260 m2, con soporte a más de 66 dispositivos, todo configurable fácilmente desde la app, la cual debes bajar de preferencia desde tu tienda de apps, ya sea en la Play Store o la App Store. En mi caso el código QR no me funcionó correctamente para la instalación de la “TCL WiFi”. Configurarlo es la cosa más sencilla del mundo. Basta con meter tanto la contraseña de tu servicio de WiFi en la app así como la que trae el equipo en el SSID que lo identifica. La app permite administrar horarios de uso de sitios web, ofrecer SSID de invitado a personas que no viven en tu casa para que no accesan a otros dispositivos en la red.

Es recomendable ubicar los nodos en lugares en donde haya espacios amplios y sin paredes para no afectar la señal. Una forma de saberlo es por medio del indicador LED, ya que cuando se ubican queda en luz verde en la mejor zona y si no lo está, se muestra en luz amarilla o roja para que se cambien. Claro, si se va la señal aparece el color rojo.

Tiene un diseño sencillo y bonito a dos tonos, en terminado morandi. Se vende en colores azul, rosado o beige aunque no puedes saber cuál combinación viene en la caja, ya que no se indica de forma textual, pero coincide al menos con la imagen ilustrativa.

Es una excelente opción en la que puedes ampliar la señal hasta el cuarto de lavado o en el cuarto más lejano o en la primera planta si no llega la señal en casas de dos plantas (y hasta la entrada de la casa si no llega bien). También es una excelente opción como regalo si no necesitas más que un nodo y otra persona vive en tu misma casa, edificio o empresa. Tal vez lo único que le cambiaría es aumentar el largo del cable Ethernet y de corriente, si bien el fabricante indica que el modo principal debe estar cerca de los contactos y router.

En cuanto a características técnicas, cada nodo pesa 410 gramos y mide 102 x 102 x 100mm. Emplean los procesadores RTL8197FS-VE5(1GHz)+RTL8812BRH+RTL8363NB, con memoria de 16 MB No Flash + SDRAM con 128 GB DDR3. Posee botón de reset y de WPS. Es compatible en las redes 802.11ac/a/n 5GHz, 802.11b/g/n 2.4GHz, con soporte a 5GHz MU-MIMO y Beam Forming. Cuenta con cifrado WEP (64/128 bits), WPA, WPS2, Pre-Shared Key (PSK), AES, TKIP, Auto. Finalmente es compatible con Alexa, detecta los puertos WAN, posee modo puente, control parental y de invitados. Sin duda es un dispositivo muy completo. Tiene un consumo energético de 10.2 Wh en uso y de 3.37 en espera. Está hecho de plástico por lo que es fácil de limpiar.



Los puedes adquirir con un precio base de $2,799 MXN hasta $3,799 MXN dependiendo dónde lo compres o si hay promociones. Por ejemplo ahora se consigue en Linio por $2,999 MXN.