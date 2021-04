Para usarse junto con Dex aunque no tiene por ahora lanzamiento oficial

Samsung tiene en Dex una alternativa para sacar el máximo provecho de sus smartphones de gama alta con otros accesorios que ayudan a aumentar la productividad. Para hacer más completa la experiencia, ahora ofrece el teclado inalámbrico Smart keyboard Trio 500.

Este es un teclado inalámbrico que como su nombre indica, de tamaño compacto, que incluye un acceso directo a DeX, para poderse usar como accesorio para el smartphone y que es compatible con los smartphones de Samsung, en donde apps con interface parecida a windows es como usar una computadora.

Tal como su nombre lo indica se pueden sincronizar hasta tres dispositivos y cambiar su uso entre ellos. No es el único botón con acceso directo, ya que tiene botones personalizables para abrir las apps más usadas siempre que se usa en OneUI 3.1 y versiones posteriores.

Lo mejor es que usa tres baterías AAA para quitarlas cuando no se use y no tenga el problema de que se deja de recargarlas. Por ahora se desconoce el precio o fecha de lanzamiento pero puede que sea presentado este 28 de abril, que es cuando se realiza el siguiente Galaxy Unpacked.

Con información de Samsung