Blink lanza en México su nuevo Video Doorbell inteligente y fácil de usar

Blink lanza en México la última generación de su Video Doorbell, pensado para ofrecer seguridad profesional en el hogar sin elevar los costos. Este nuevo dispositivo busca ser una solución práctica y accesible para las familias mexicanas que desean proteger sus casas con tecnología avanzada y sencilla.

Características clave del nuevo Video Doorbell

El aspecto más destacado del nuevo Video Doorbell es su facilidad de uso y la tranquilidad que brinda. No requiere instalaciones complicadas y está diseñado para que cualquier persona pueda instalarlo en un abrir y cerrar de ojos.

Además, su batería tiene una duración impresionante de hasta dos años con solo tres pilas AA de litio, lo que elimina la preocupación de cambiar pilas frecuentemente.

La cámara ofrece una imagen completa de pies a cabeza, asegurando que nada pase desapercibido.

Sus alertas inteligentes son capaces de distinguir entre personas y vehículos, un sistema que funciona mejor con una suscripción Blink para evitar falsas notificaciones.

Instalación sin cables para mayor comodidad

Otro punto a favor es que no se necesita cableado, esto facilita que el dispositivo pueda colocarse en diferentes puntos del hogar sin depender de una instalación compleja o eléctrica, ideal para quienes buscan seguridad sin remodelaciones.

Blink ofrece el Video Doorbell en dos colores: negro y blanco. El precio inicial es de $1,499 MXN, y si se desea con el Blink Module Core incluido, el costo es de $1,699 MXN.

Estos productos están disponibles desde ayer, 3 de septiembre en Amazon México, lo que permite adquirirlos cómodamente desde casa.

Expansión de la familia Blink

La oferta de Blink no termina con el Video Doorbell. La marca también cuenta con otros dispositivos como Blink Outdoor 4, Blink Mini 2 y el nuevo Blink Sync Module Core.

Todos están diseñados para mantener la vigilancia completa del hogar, ya sea para monitorear la puerta, proteger los paquetes o cuidar cualquier rincón de la casa. Con estos dispositivos, Blink busca mantener a las familias conectadas y seguras.

