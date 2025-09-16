Accesorios

LG amplía su línea Xboom Buds con modelos Plus y Lite respaldados por el músico Will.i.am

hace 49 segundos

LG ha dado un paso más en su oferta de audífonos inalámbricos con la presentación de los nuevos Xboom Buds Plus y Xboom Buds Lite, que estarán disponibles en las próximas semanas.

Esta expansión complementa el lanzamiento inicial de los Xboom Buds de enero pasado, consolidando una línea que combina avances tecnológicos y ajuste personalizado a las necesidades de distintos usuarios.

Colaboración con will.i.am para un sonido afinado

La serie Xboom Buds mantiene la colaboración con el músico will.i.am, responsable del afinado sonoro que busca un equilibrio vibrante y claro en cada modelo.

Esta sintonía garantiza un perfil de audio característico que ofrece graves potentes y una reproducción equilibrada para música, llamadas y contenido multimedia, reforzada con control adaptable desde la aplicación móvil.

Características técnicas avanzadas en Buds Plus

Los Xboom Buds Plus incorporan drivers recubiertos de grafeno, que mejoran la respuesta acústica con mayor claridad y graves profundos.

Cuentan con un sistema de micrófonos MEMS triples que optimizan la cancelación activa de ruido (ANC) para llamadas y música, adaptando el ecualizador en tiempo real según el ajuste en el oído.

Además, el estuche ofrece tecnología LG UVnano2 que utiliza luz ultravioleta para sanitizar los auriculares tras su uso.

Este estuche se distingue también por funcionar como transmisor Bluetooth para fuentes de audio no inalámbricas, con soporte Auracast para transmitir a múltiples dispositivos a la vez.

Su batería permite hasta 10 horas de reproducción continua, con un total aproximado de 30 horas utilizando el estuche.

Xboom Buds Lite: rendimiento equilibrado y autonomía prolongada

Por su parte, los Xboom Buds Lite, aunque más económicos, no sacrifican calidad. También equipados con drivers de grafeno, ofrecen una ligera cancelación activa de ruido y cuatro modos personalizables de ecualización a través de la app.

Su principal ventaja es la batería, que alcanza hasta 11.5 horas con una sola carga y 35 horas combinadas con el estuche inalámbrico.

Ambos modelos cuentan con Bluetooth 5.4 para una conexión estable y emparejamiento con múltiples dispositivos, facilitando alternar entre smartphones, laptops o tablets.

Su diseño ergonómico prioriza la comodidad y seguridad en el oído, con varias opciones de puntas para optimizar el ajuste y la reducción de ruido pasiva.

Disponibilidad y expectativas

LG aún no ha revelado los precios oficiales para estos modelos, pero confirma su lanzamiento en mercados globales durante este mes de septiembre de 2025.

La línea Xboom Buds apuesta a ofrecer opciones para diferentes usos, desde aquellos que buscan más prestaciones y tecnología avanzada, hasta usuarios que priorizan duración y simplicidad.

Fuente: LG

Etiquetas
hace 49 segundos

Artículos relacionados

Galaxy Buds3 FE vs AirPods Pro 3: traducción instantánea a mejor precio

hace 3 días

AirPods Pro 3 llegan con chip H3, sensores de salud y traducción en tiempo real

hace 6 días

Dyson reinventa la limpieza y el cuidado personal con 11 nuevos productos

hace 1 semana

Blink lanza en México su nuevo Video Doorbell inteligente y fácil de usar

hace 2 semanas
Back to top button
PasionMóvil
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible.

La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudarnos a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.

Nunca almacenamos información personal.

Tienes toda la información sobre privacidad, derechos legales y cookies en nuestra página de privacidad y cookies.

Adblock Detectado

Por favor desactiva tu Adblock para poder navegar en nuestro sitio web