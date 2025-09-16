LG amplía su línea Xboom Buds con modelos Plus y Lite respaldados por el músico Will.i.am
LG ha dado un paso más en su oferta de audífonos inalámbricos con la presentación de los nuevos Xboom Buds Plus y Xboom Buds Lite, que estarán disponibles en las próximas semanas.
Esta expansión complementa el lanzamiento inicial de los Xboom Buds de enero pasado, consolidando una línea que combina avances tecnológicos y ajuste personalizado a las necesidades de distintos usuarios.
Colaboración con will.i.am para un sonido afinado
La serie Xboom Buds mantiene la colaboración con el músico will.i.am, responsable del afinado sonoro que busca un equilibrio vibrante y claro en cada modelo.
Esta sintonía garantiza un perfil de audio característico que ofrece graves potentes y una reproducción equilibrada para música, llamadas y contenido multimedia, reforzada con control adaptable desde la aplicación móvil.
Características técnicas avanzadas en Buds Plus
Los Xboom Buds Plus incorporan drivers recubiertos de grafeno, que mejoran la respuesta acústica con mayor claridad y graves profundos.
Cuentan con un sistema de micrófonos MEMS triples que optimizan la cancelación activa de ruido (ANC) para llamadas y música, adaptando el ecualizador en tiempo real según el ajuste en el oído.
Además, el estuche ofrece tecnología LG UVnano2 que utiliza luz ultravioleta para sanitizar los auriculares tras su uso.
Este estuche se distingue también por funcionar como transmisor Bluetooth para fuentes de audio no inalámbricas, con soporte Auracast para transmitir a múltiples dispositivos a la vez.
Su batería permite hasta 10 horas de reproducción continua, con un total aproximado de 30 horas utilizando el estuche.
Xboom Buds Lite: rendimiento equilibrado y autonomía prolongada
Por su parte, los Xboom Buds Lite, aunque más económicos, no sacrifican calidad. También equipados con drivers de grafeno, ofrecen una ligera cancelación activa de ruido y cuatro modos personalizables de ecualización a través de la app.
Su principal ventaja es la batería, que alcanza hasta 11.5 horas con una sola carga y 35 horas combinadas con el estuche inalámbrico.
Ambos modelos cuentan con Bluetooth 5.4 para una conexión estable y emparejamiento con múltiples dispositivos, facilitando alternar entre smartphones, laptops o tablets.
Su diseño ergonómico prioriza la comodidad y seguridad en el oído, con varias opciones de puntas para optimizar el ajuste y la reducción de ruido pasiva.
Disponibilidad y expectativas
LG aún no ha revelado los precios oficiales para estos modelos, pero confirma su lanzamiento en mercados globales durante este mes de septiembre de 2025.
La línea Xboom Buds apuesta a ofrecer opciones para diferentes usos, desde aquellos que buscan más prestaciones y tecnología avanzada, hasta usuarios que priorizan duración y simplicidad.
Fuente: LG