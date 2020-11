Como se sabe Xiaomi maneja un amplio ecosistema de productos, algunos de los cuales llegan a nuestro país. Entre los lanzamientos interesantes para una casa inteligente, está su nueva cerradura inteligente, la Aqara Smart Door Lock D100.

Se venderá a un precio de $289 USD y al contrario de los modelos similares que hay en el mercado, tiene una manija en formato vertical, lo cual la hace muy atractiva en mi opinión, por lo que la puerta se abre al reconocer la huella digital, el cual tarda apenas un segundo.

La marca Aqara en su cerradura usa chips de seguridad de Apple y Xiaomi, por lo que es compatible con HomeKit y Mijia y el sensor de huellas emplea el de la empresa Suiza PB.

Ofrece siete diferentes métodos de desbloqueo: una contraseña de un solo uso, desbloqueo por NFC, compatible con smartphones y bandas de Xiaomi así como con tarjetas de la marca Aqara, el cilindro tiene medidas de seguridad para evitar que sea desbloqueado.

Incluye dos celdas de batería que tardan hasta 12 meses. cuenta con una interfaz de tipo C para su recarga.

Aqara es una marca propiedad de Shenzhen Lumi Lianchuang Technology Co., Ltd., , que forma parte de la cadena de Xiaomi, la cual posee más de 40 dispositivos, por lo que no se le escucha mucho pero es parte de las marcas que maneja.

Con información de Gizchina