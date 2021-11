Después de estar a la venta en exclusiva en China, la marca asiática Xiaomi ha lanzado la versión global de su nueva barra de sonido llamada Soundbar, la cual ofrece 3.1 canales y soporte para el ecosistema Xiaomi Smart Living, así como otras funciones importantes para los audiófilos.

La barra de sonido Soundbar de Xiaomi es la primera del fabricante que lanza para el mercado internacional, y lo hace con un diseño sobrio y funciones que esperamos de un producto como este, para el entretenimiento y tener la mejor experiencia de sonido.

Es compatible con NFC de un solo toque, viene con un panal LED inteligente que muestra el estado del dispositivo, pero también integra conmutadores de conexión situadas en la parte superior y un botón de encendido adicionado con controles de volumen desde donde se controlará la música o el audio que se esté escuchando en el momento.

