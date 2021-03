Xiaomi no cabe duda que hoy hizo un mega evento de lanzamiento con tres smartphones (cuatro si se cuenta la versión para India), un wearable pero eso no fue todo, ya que además presentó al proyector Mi Smart projector 2 Pro, el router tribanda para jugadores Mi AX9000 y hasta un pad para carga inalámbrico, aunque no presentó al Mi Mix ni ninguna tableta.

Mi Smart Projector 2 Pro

Este proyector es la versión mundial del MIJIA Projector 2 Pro lanzado en China, solo que aquí se incluye a Google Assistant y Android TV. Posee resolución a FHF, con pantalla ajustable entre 60 y 120 pulgadas, chip DMD de 0.47 pulgadas, con brillo máximo de 1300 ANSI. soporte para HDR10. Posee una tecla omni direccional para que esté la imagen siempre alineada. Cuenta además con autoenfoque y sensor ToF.

En cuanto a audio, posee bocina de 10W DTS-HD, compatible con Dolby Audio, doble tweeters y doble woofers completos, soporte para DTS-HD. Se puede usar como bocina independiente por medio de Bluetooth.

Es compatible con Google Assistant para cambiar canales de Android TV por voz, Chromecast además de Netflix y claro otros dispositivos conectados. Incluye juegos y apps entre otros contenidos.

El Mi Smart Projector 2 Pro se venderá a 999 EUR 999 y en preventa a 899 EUR en mercados seleccionados.

Mi AX9000 Gaming Wi-Fi Router

Este es un router enfocado a los jugadores, compatible con WiFi 6, de triple banda, con soporte a 2.4 y 5G mas una para juegos. Usa un procesador Qualcomm de seis núcleos que alcanza velocidades de hasta 4, 804 bps hasta por 12 metros sin importar si hay paredes u otros obstáculos.Tiene ancho de banda de 4×4 a 160MHz.

También es compatible con bandas MU-MIMO y OFDMA. Como se ve en la imagen, tiene forma de X más luces LED y soporta hasta 16 dispositivos. Incluye 4 antenas, cuatro puertos LAN, USB 3.0 y un ventilador. Se venderá a un equivalente de $152 USD.

Tal vez el accesorio que más revuelo causó aunque solo salga a la venta en China, es un pad de carga inalámbrica, que luce como una copia del Apple AirPower que nunca salió a la venta, aunque este es más económico.

Este equipo que tardó en desarrollarse dos años, podría cargar tres dispositivos de forma simultánea, con una rapidez similar a la carga alámbrica gracias a su cargador de alta energía, pudiendo colocar en cualquier parte de la superficie, gracias a las 19 bobinas integradas.

Su precio será de 90 USD, con carga de 20W para cada dispositivo, pero no es compatible con el Apple Watch ni se sabe si tendrá disponibilidad internacional.

Con información de Ben Geskin, Gizchina