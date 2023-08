Como lo dijimos en el unboxing en video en nuestro canal de PasionMovil en Youtube, FOSSiBOT es una empresa que se dedica principalmente a la fabricación de estaciones de carga de alto rendimiento.

Sin embargo, desde hace un par de años incursionaron en el mundo de los Smartphones y tablets Android. Siendo su más reciente modelo, el FOSSiBOT F102 es un equipo todo-terreno altamente versátil y relativamente económico que hoy queremos presentarte en este review a fondo.

Diseño del FOSSiBOT F102

Para comenzar, es inevitable hablar del llamativo apartado estético, dado que el FOSSiBOT F102 es un smartphone que bien podemos catalogar como un “todoterreno”. Honestamente, puedo decirte que este teléfono es el más pesado, denso pero también el más resistente que hemos probado hasta la fecha.

Sólo es cuestión de tenerlo en la mano durante un par de segundos para darte cuenta que este teléfono no sólo es de esos “simples robustos”, sino que también se siente de alta calidad, gracias principalmente a la inclusión de metal en distintas partes de su cuerpo para fortalecerlo aún más frente a los elementos y el trato “poco amable”.

Además de esto, el F102 cuenta con una certificación IP68 e IP69K, por lo que este teléfono es resistente al polvo y al agua de prácticamente cualquier forma posible. Ya que de hecho, la certificación IP69K asegura resistencia a chorros de agua a presión e inclusive a altas temperaturas. Y sumado esta certificación, cuenta con un diseño mayormente basado en goma de alta calidad, lo que hace que este teléfono sea prácticamente indestructible.

En la parte inferior del teléfono se encuentra tanto el puerto de carga USB C, cubierto por una pequeña tapita de plástico duro, así como también una de las dos bocinas estéreo, siendo que la segunda estará en la parte superior. Por otro lado, en el apartado del sonido, realmente no me detendré mucho, ya que no es uno de los puntos fuertes de este equipo. Sí, funciona bien para escuchar una que otra canción, o audios de WhatsApp, pero definitivamente preferiría usar audífonos bluetooth, ya que no cuenta con un jack de 3.5mm.

Por otra parte, en el lateral derecho están sus botones de volumen y el botón de encendido y apagado, que funciona al mismo tiempo como el lector de huellas dactilares. Y de paso, hay que mencionar que todos los botones de este equipo se sienten sólidos y tienen una textura que nos permitirán identificarlos más facilmente.

Y en lo que respecta al lector de huellas dactilares, éste funciona bastante bien; es rápido y preciso, y prácticamente no encontramos problemas sobre reconocimiento de mis huellas dactilares. El hecho es que el FOSSiBOT F102 no decepciona en este apartado. Por otro lado, en su marco izquierdo se encuentra, en primer lugar, un botón personalizable con el que podremos configurar hasta 3 acciones diferentes desde los propios ajustes del teléfono; ya sea que hagamos una o dos pulsaciones cortas o una pulsación prolongada.

Justo debajo de él, se encuentra también un botón que nos permitirá encender la gigantesca linterna de 3W que tiene en su parte trasera. De hecho, si presionas de nuevo este botón, podrás cambiar la intensidad e inclusive acceder a un par de modos en clave morse para pedir auxili0 en casos de emergencia.

Aunque esta linterna definitivamente llega a la potencia de una linterna dedicada, ya te imaginarás que no tiene punto de comparación con el flash de prácticamente cualquier teléfono. Por lo que será realmente útil si lo tuyo es salir continuamente a la intemperie en la noche o si es que te quedas sin luz en la casa.

Y con lo que respecta a su pantalla, contamos con un panel de 6.58” FHD+ y con una tasa de refresco de hasta 120Hz. Lo cual me sorprendió bastante, ya que en este tipo de teléfonos se suele sacrificar un poco en este apartado. Y si bien no es una necesidad, el tener 120Hz hace que el teléfono se sienta muchísimo más premium en el uso del día a día.

Además de esto, tanto los colores como la saturación de este panel me parecieron buenos, por lo que tampoco tendrás problema a la hora de consumir contenido multimedia como películas o videos de YouTube.

Y otro de los puntos más interesantes del FOSSiBOT F102, es su inmensa batería de 16,500mAh con carga rápida de 33W. La cual fácilmente podría otorgarte hasta unos 5 días de uso intensivo e inclusive puede durar semanas en standby, algo que es súmamente útil considerando el público al que está orientado ya que, muchas veces, al estar a la intemperie no siempre tendrás una fuente de alimentación cerca.

De hecho, su gran batería interna también puede cargar otros dispositivos a través de su puerto USB-C.

Las Cámaras del FOSSiBOT F102

Con lo que respecta al apartado fotográfico, tenemos un sistema de cámaras triple en la parte trasera, que consta de un sensor principal de 108 mpx, una cámara de visión nocturna de 20mpx y una lente macro de tan sólo 5mpx. La interfaz de cámara es realmente simple y por consiguiente es muy fácil de entender. Además de esto tenemos algunos modos extra que, si bien no son demasiados, creo que son más que suficientes.

Y con lo que respecta a las fotos y videos quedamos bastante impresionados, ya que debido al precio y al tipo de teléfono, no esperaba demasiado. Sin embargo, cuando hay buena iluminación el FOSSiBOT F102 es capaz de capturar imágenes con buen contraste, colores vívidos, un rango dinámico amplio y un nivel de detalle por encima de las expectativas.

Además, si es que la luz decae, perfectamente puedes utilizar su gigantesca linterna trasera como un flash. Y aunque, si bien puede no ser la mejor manera de iluminar tus fotografías y videos, definitivamente notarás un cambio sustancial al aprovechar su poderosa linterna.

Finalmente, otro punto en el que me sorprendió el FOSSiBOT F102, fue su cámara de visión nocturna, la cual es capaz de obtener fotografías bastante interesantes, sobre todo cuando no tenemos absolutamente nada de luz y estamos muy cerca del objeto al que vamos a fotografiar. Y de hecho, también podemos utilizar esta cámara para grabar vídeos así que es un elemento muy útil en su construcción.

Desempeño Benchmarks y Juegos.

Hablando del rendimiento del F102 de FOSSiBOT, el equipo obtuvo unos puntajes de 529 y 1730 en Geekbench 5, puntajes algo bajos, pero que son muchísimo mejores que otros equipos que integran procesadores Unisoc Tiger. En términos generales, puedo decirte que el desempeño de este equipo me pareció adecuado.

Enfocado para tareas del día a día, como uso de redes sociales y cuestiones del estilo, realmente no tendrás tiempos de espera exagerados o cierres forzosos con las aplicaciones ya que cuenta con una significativa cantidad de memoria RAM, la cual además es ampliable, ya que podemos ampliar sus 12 GB de memoria RAM hasta los 20 GB virtualizados desde los ajustes del teléfono.

Además de esto, el equipo viene con la última versión de Android, es decir Android 13. Cuenta también con una capa de personalización que me recordó mucho a MIUI y que, aunque no es mi favorita, considero que realmente funciona bien. Finalmente, en lo que respecta al gaming, este equipo puede que no sea la mejor opción. Ya que tendremos que limitarnos a jugar en gráficos bajos en prácticamente todos los títulos demandantes.

En todo caso para ser honestos, debido al peso del equipo, tampoco es como que vayamos a recomendarte comprar teléfonos de uso-rudo como opciones gamer y es que, evidentemente no son los más ergonómicos ni ligeros para tal labor, cansando rápidamente tus manos durante una sesión de juegos de unos pocos minutos.

Conclusión

En general, el FOSSiBOT F102 resultó ser un equipo súper completo si lo que estás buscando es un teléfono de uso rudo. Sinceramente podemos decirte que si te la pasas acampando o en tu trabajo tienes que estar expuesto a ambientes con mucha tierra, agua y en la naturaleza en general, el F102 puede perfectamente cumplir tus expectativas.

Y si tenemos en consideración el precio de lanzamiento de 170 a 180 dólares, unos 3000 pesos mexicanos al cambio actual, la verdad es que veo complicado el encontrar otro teléfono con todas estas características, diseño y resistencia al mismo precio.

Precio y Disponibilidad del FOSSiBOT F102

El FOSSiBOT F102 está disponible en 2 colores para la venta: negro y rojo. La versión roja solo tiene 500 unidades disponibles para la venta global en su estreno. La premiere mundial del FOSSiBOT F102 estará en curso desde el 21 de agosto hasta el 27 de agosto en la Tienda Oficial de FOSSiBOT en Aliexpress.

Después de que termine la premiere mundial, FOSSiBOT anunciará al ganador del sorteo, así como la lista de las 10 unidades gratuitas. Si estás buscando un smartphone resistente con un buen rendimiento, una buena cámara, una larga duración de batería y características geniales, el FOSSiBOT F102 es una elección perfecta. Haz clic en este enlace para comprarlo.