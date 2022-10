Nuestros amigos de HUAWEI nos hicieron llegar su nuevo teléfono inteligente de la serie nova, se trata del modelo nova Y90, el cual destaca inmediatamente por su diseño elegante con acabado premium, así como por su pantalla con marcos compactos y su apartado fotográfico conformado por un módulo circular integrado con tres sensores junto con un flash LED.

Este dispositivo es el último modelo de la familia nova que aterriza en suelo mexicano, y es interesante por su oferta económica y rango medio, el cual se inspira en la serie Mate. Viene equipado con un procesador Snapdragon 680 de Qualcomm, acompañado de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. No obstante, si eres de los que usa en todo momento los servicios de Google te tenemos una mala noticia, este teléfono no funciona con los servicios de Google, por lo que debes conformarte con los HMS e instalar apps de la AppGallery.

Diseño

Como ya lo adelantamos, el diseño del nova Y90 es uno de sus apartados más importantes, sobre todo la variante de color Pearl White, aunque también está el Midnight Black, así como el Emerald Green y Cristal Blue, por lo que HUAWEI nos ofrece muchas opciones de color para elegir el que más se adapte a nuestro estilo o necesidades personales.

La estética se ve complementada por una gran protuberancia de la cámara colocada en la parte posterior, lo que permite no poder colocar el dispositivo completamente plano sobre la superficie, pero esto se soluciona con la funda protectora que se incluye en la caja, la cual además sirve para proteger el dispositivo de rayones o golpes accidentales.

En general el equipo se siente bien en las manos, tiene un acabado mate que permite que las huellas dactilares no ensucien el policarbonato del dispositivo, esto da una apariencia siempre limpia de manchas, que se agradece a la firma china que haya implementado este tipo de acabado. La pantalla tiene marcos bastante compactos adicionados con un pequeño agujero colocado en la parte superior del panel y la cual integra la cámara frontal para las selfies.

Pantalla

HUAWEI nos entrega un smartphone de gama media con una pantalla de buena calidad, esto es gracias a su panel IPS de 6.7 pulgadas con resolución Full HD+ que logra un contraste de color decente y una navegación fluida gracias a la frecuencia de actualización de 90Hz. Se agradece que los marcos sean mínimos, tanto en los laterales como en la parte superior, mientras que en el mentón si que aumenta un poco el tamaño del marco, aunque no se notará durante el uso.

Hardware

Todo el poder, rendimiento, estabilidad, seguridad y autonomía mucho se debe al procesador que viene en el hardware del nova Y90, se trata de la pieza de silicio Snapdragon 680 de Qualcomm, que trabaja junto con 8 GB de RAM, ambos proporcionan buen rendimiento permitiendo ejecutar múltiples aplicaciones al mismo tiempo sin notar retraso al cambiar de aplicación. Sin duda el chip está bien optimizado, así que no se notará lag cuando se está jugando o ejecutando una aplicación que requiere de grandes recursos gráficos.

Cámara

Llegamos al que quizás es el apartado más importante del teléfono móvil, se trata del apartado fotográfico. En el HUAWEI nova Y90 encontramos un módulo circular con tres sensores en su interior, su diseño nos recuerda mucho a la serie Mate 40, aunque sin el mismo nivel de calidad en fotografía, pues no olvidemos que la serie nova está dirigida exclusivamente para la gama media, por ende, encontraremos un hardware como tal.

La configuración de la cámara es triple con un sensor principal de 50 megapíxeles, acompañado de dos sensores de 2 megapíxeles adicionales. Es importante señalar que estos sensores realmente no ofrecen mucho, pues en los resultados la cámara principal es la que mejor resultados ofrece, aunque una vez más te decimos que no esperes mucho en la fotografía, ya que es uno de sus puntos más débiles, por desgracia.

El sensor de 50 megapíxeles toma fotos con una calidad de imagen buena, sobre todo en condiciones con luz natural, ya que en ambientes con poca luz la calidad disminuye. El zoom también demuestra que no es del todo potente, con un poco de acercamiento la imagen comienza a verse borrosa con una foto con mucha luz y poca definición.

En términos de video, el sensor del nova Y90 también ofrece resultados buenos a secas, donde realmente podrás grabar videos estables en resolución Full HD a 30 fps para compartir en redes sociales, sin embargo, la estabilidad no es de las mejores, incluso puedo decir que queda mucho que desear. Si grabar video cuando vas caminando la imagen comenzará a brincar por lo que los resultados no serán los esperados, es mejor capturar video cuando no estás en movimiento, así el video sale mucho mejor.

Autonomía

La compañía china ha integrado en el equipo una batería de 5000 mAh cuya autonomía promete más de dos días con uso moderado. Esta es la fortaleza de los móviles HUAWEI, en el cual el nova Y90 no es la excepción. La batería está bien optimizada, rendirá más de un día, quizás llegue a dos días, pero realmente su duración es bastante positiva.

Como un plus, la batería es compatible con la carga rápida SuperCharge de 40W, tecnología que logra cargar de 0 a 100 en poco más de una hora, así que por lo menos en una jornada laboral completa no deberás preocuparte por llevar el cargador, ya que la batería rendirá los suficientemente bien hagas lo que hagas, ya sea ver redes sociales, grabar videos, jugar o usar aplicaciones de edición de fotos.

Especificaciones técnicas

Pantalla: 6.7” con resolución (2388 x 1080 píxeles) con tasa de refresco de 90Hz

Procesador: Qualcomm Snapdragon 680

RAM: 8 GB

Almacenamiento: 128 GB

Sistema operativo: EMUI 12

Batería: 5000 mAh con SuperCharge de 40W

Cámara frontal: 8 megapíxeles

Cámara posterior: 50MP + 2MP + 2MP

Biometría: sensor de huellas dactilares

Conectividad: Wi-Fi dual, Bluetooth 5.0, USB-C, SIM dual

Sin duda el HUAWEI nova Y90 es una experiencia única dentro de la gama media, pues ofrece buen rendimiento, estabilidad y diseño. Evidentemente, quizás una de sus desventajas es que no tiene los servicios de Google, y eso para la mayoría de los usuarios es algo que es muy importante. No obstante, bien que puedes sobrevivir sin los GMS, ya que los servicios de HUAWEI poco a poco son más completos, con funciones nuevas, con una AppGallery donde cada vez hay más aplicaciones, con opciones amplias.

La pantalla es una de sus fortalezas al igual que la batería, el panel ofrece una experiencia general fluida gracias a la frecuencia de actualización de 90Hz, pues no podemos pedir más en un equipo de su rango, ya que si se hubiera integrado una tasa de refresco de 120Hz impactaría en el precio final. Si eres usuario casual que hace llamadas, revisa el correo electrónico y las redes sociales, y te importa poco los servicios de Google, el HUAWEI nova Y90 es para ti.