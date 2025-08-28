KingKong 11: Nuestro Review de uno de los Todo-Terreno más esperados del 2025

Cuando pensamos en Kingkong, inevitablemente nos vienen a la mente las míticas películas y series del famosísimo gorila gigante, el cual es sinónimo de fuerza, robustez y adaptabilidad.

Pues bien, está es la primera vez que hemos podido probar un equipo todo-terreno de Cubot, bajo su marca KingKong y de entrada, el equipo no nos ha decepcionado de ninguna manera.

Fabricado en materiales compuestos que incluyen metal, policarbonato, goma y hasta acrílico, el KingKong 11 cuenta con certificación IP68, IP69 y con el estándar Militar STD-810H, lo cual lo hace ultra resistente y hasta sumergible en agua, soportando además chorros de alta presión, temperaturas extremas y por supuesto, caídas, siendo ideal para los aventureros y para todo aquel usuario que constantemente se mueva en ambientes o en labores al aire libre.

Cuenta con detalles peculiares como su pantalla secundaria, la cual ofrece diversas funciones además de ser un bonito reloj digital, el cual por cierto podemos personalizar con múltiples carátulas desde los ajustes.

Dicha pantalla también ofrece una brújula además de permitirnos tomar fotos y videos además de los controles musicales.

Adicionalmente, el KingKong 11 cuenta con protecciones reforzadas tanto en su puerto USB tipo C como en su slot para MicroSD y NanoSIM, lo que ayuda enormemente a mantenerlo seco en ambientes húmedos.

En sus laterales, cuenta con zonas metálicas en donde encontramos un botón personalizable así como los botones de volúmen y el botón de encendido, el cual también es el sensor de huellas dactilares, el cual es de buen tamaño y es bastante responsivo y rápido para desbloquear el smartphone.

En cuanto al audio, cuenta con una bocina ubicada en la parte trasera, la cual nos ofrece un sonido de calidad aceptable con una potencia considerablemente alta.

Si bien, no cuenta con jack de 3.5mm, es posible conectarle todo tipo de bocinas y audífonos bluetooth, siendo que además, el KingKong 11 cuenta con mejoramiento de audio por software, tanto para reforzar los bajos como ofrecer modo de alta fidelidad.

Y en cuanto al resto de especificaciones, cuenta con un procesador Mediatek Dimensity 7025 de 6 nanómetros, además de 16GB en RAM expandibles hasta 32 mediante virtualización, así como 256GB en memoria interna, la cual soporta memorias MicroSD de hasta 2TB.

Su pantalla IPS LCD de 6.72” con resolución Full-HD extendida, ofrece un excelente nivel de brillo además de 120Hz, mientras que su pantalla secundaria en la parte posterior es de 1.46” con una resolución de 360 pixeles, si bien, su brillo es bastante menor que la pantalla principal.

En cuanto a sus cámaras, tiene un sensor principal de 108mpx además de un sensor gran angular de 8mpx así como un sensor Infrarrojo de 24mpx para visión nocturna, siendo capaz de grabar video 2K hasta 30 fps. Por último, su cámara frontal es de 32mpx, la cual graba video Full-HD.

El KingKong 11 cuenta con WiFi Dual-Band, Bluetooth 5.1 con A2DP y NFC y soporta todas las tecnologías de geoposicionamiento existentes, siendo además un equipo 5G con Dual SIM.

Finalmente, uno de sus aspectos más importantes es su batería de 10,200 mAh con carga rápida de 33W, la cual ofrece una autonomía de más de 2 días de uso intensivo o inclusive 3 días bajo uso regular.

Sin duda, uno de los aspectos más destacables son las cámaras, siendo capaz de producir resultados excelentes incluso en condiciones de poca luz, equipado con sensores de gama superior, Cubot ha logrado crear un equipo todo-terreno muy bien equilibrado en el aspecto multimedia, algo que históricamente no siempre fue así en este particular segmento de smartphones.

Por otro lado, la interfaz es funcional y suficientemente ágil para ofrecer una buena experiencia de usuario, si bien no es la más rápida ni optimizada que hemos probado, brinda todas las herramientas que esperarías encontrar en un equipo del 2025, si bien lo único que extrañamos ver es algún tipo de estabilización para el video, si bien esto no impide que puedas capturar excelentes resultados.

Además, lo más interesante en este aspecto es su cámara con visión nocturna, la cual gracias a la tecnología infrarroja, puede capturar imágenes de alta resolución incluso en total oscuridad, lo cual evidentemente resulta ideal para quienes gustan de aventurarse en la naturaleza y cuyos resultados, hablan por sí solos.

Como puedes ver, las fotografías en buenas condiciones de luz son bastante buenas, aunque quizás les falta un poco de saturación, en general el nivel de detalle y nitidez es excelente.

En cuanto al software, el KingKong 11 es uno de los dispositivos todoterreno más veloces que hemos probado hasta el momento, equipado con un excelente procesador de Mediatek y contando con hasta 32GB en RAM, uno de sus puntos más fuertes es su rendimiento, capaz de ofrecer una experiencia de usuario ágil y altamente responsiva, algo que de hecho no esperábamos encontrar a este nivel en un dispositivo tan económico.

Algo agradable para la mayoría de usuarios, es el hecho de que su interfaz es bastante limpia, sin demasiadas opciones ni aplicaciones pre-instaladas que muchas veces, sólo sirven para quitarte valioso espacio de almacenamiento, contando apenas con algunas herramientas adicionales así como menús de ajustes levemente modificados.

Por su parte, las aplicaciones de uso diario tales como mensajería y redes sociales funcionan de manera excelente, con un rendimiento similar al de equipos de gama superior, por lo que el KingKong 11 no pretende ser simplemente tu equipo para aventuras ó tu dispositivo “secundario”, sino un reemplazo total como tu equipo principal.

De hecho, examinando su performance numéricamente, el equipo obtuvo un puntaje considerablemente bueno en Geekbench 6, ubicándose a la par de equipos de gama alta de hace unos años como el Galaxy S20 FE de Samsung.

Y claro, la mejor forma de evaluar su rendimiento fue al jugar, en donde el KingKong 11 destacó fuertemente al lograr ejecutar Call of Duty Mobile con calidad grafica media y un excelente número de cuadros por segundo, que en conjunto con su excelente pantalla, una extensa batería así como una ergonomía suficientemente cómoda para jugar, el equipo es capaz de crear una experiencia gamer bastante consolidada que en lo personal, disfruté bastante.

Con un precio de entre 200 a 230 USD, unos 3900 a 4300 pesos mexicanos, el Cubot KingKong 11 es una de las propuestas más sólidas del segmento todo-terreno, contando con un diseño muy bien logrado que resulta estético y elegante a la vista pero sin perder de vista que se trata de un equipo ultra-resistente.

Y al igual que ocurre con el resto de dispositivos todo-terreno, quizás este dispositivo no es ideal para todo el público, si bien, lo interesante es que en cada nueva generación, la brecha que divide al segmento de los smartphones normales de los todoterreno sigue cerrándose cada vez más, con equipos ultra-resistentes cada vez mejores y dotados casi con las mismas tecnologías y características de sus contrapartes regulares, siendo el KingKong 11 un excelente ejemplo de lo anterior y del cual, podemos recomendarte ampliamente sin temor a equivocarnos.

