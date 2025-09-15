KingKong ES 3: Review del Smartphone TodoTerreno que sí te alcanza para comprar!

En la categoría de equipos Todo-Terreno, Cubot se ha posicionado fuertemente como una de las opciones más confiables y competitivas con su popular línea de Smartphones KingKong y hoy, te platicaremos de uno de sus nuevos equipos más icónicos, el KingKong ES 3, un dispositivo sumamente económico que resulta interesante por múltiples cuestiones.

Fabricado con policarbonato de excelente calidad, algunas partes de goma y también con cristal al frente y en el recubrimiento de los lentes, el equipo está sólidamente fabricado y brinda la misma seguridad que otros equipos todoterreno de gama superior, y es que con un precio inferior a los 140 dólares, sin duda el KingKong ES 3 es uno de los dispositivos ultra-resistentes más competitivos del momento.

Cuenta con certificación IP68 e IP69K así como con el estándar Militar STD-810H, lo cual lo hace sumergible en hasta 1 metro y medio de agua por 30 minutos además de resistir chorros de alta presión, justo como cualquier otro equipo todo-terreno.

contando con protecciones adicionales en su puerto USB y en su slot para MicroSD y NanoSIM, por lo que estamos ante un smartphone ideal para quienes gustan de aventurarse en la naturaleza, o para quien labora constantemente en ambientes externos.

En sus costados, encontramos un botón personalizable al cual le podemos asignar diversas funciones y aplicaciones, además de que también están los botones de volúmen y el botón de encendido, si bien, algo peculiar es que el KingKong ES 3 no cuenta con lector de huellas dactilares, dejando la seguridad en manos de los métodos clásicos de desbloqueo así como el reconocimiento facial mediante su cámara frontal.

En lo que respecta al sonido, cuenta con una bocina ubicada en la parte inferior, justo al lado del puerto USB, la cual ofrece un sonido de calidad aceptable así como un nivel de volúmen considerable.

Obviamente, no cuenta con jack de audio de 3.5mm, sin embargo incorpora Bluetooth 5.0 con lo que podemos conectar todo tipo de bocinas y audífonos sin mayor problema y con una mejor calidad de audio que la bocina incorporada.

Y en cuanto a sus especificaciones, el KingKong ES 3 cuenta con lo siguiente:

Procesador Unisoc T615 (12nm) 6GB RAM + 6GB RAM Virtual 256GB en Memoria Interna + MicroSDXC 1TB Pantalla IPS LCD 6.75 ” HD+ con 90Hz A ndroid 15 Sensor Principal 48mpx + PDAF + Video Full-HD Sensor Profundidad + Macro 2mpx Sensor Frontal 16mpx WiFi Dual-Band + BT 5.0 + NFC A-GPS + GLONASS + BDS + GALILEO Conectividad 4G LTE ( Dual Nano-SIM ) Batería 10,200 mAh + Carga 33W



Si bien sus cámaras son sencillas, los resultados obtenidos son de hecho bastante buenos para el segmento, logrando obtener fotografías en diversas situaciones lumínicas sin tanto problema, si bien el video nos dejó un tanto qué desear.

Por otro lado, la interfaz es suficientemente funcional para brindar una experiencia de usuario aceptable, si bien se siente algo más lenta de lo que nos hubiera gustado, especialmente al estar grabando video. Eso sí, al ser un equipo económico, no cuenta con estabilización óptica.

Y si quieres ver más la calidad de sus fotografías, te recomendamos visitar nuestro video-review en YouTube donde también podrás ver la calidad de sus videos.

Y al igual que en la mayoría de Smartphones todo-terreno, el aspecto más destacado de este equipo más allá de lo obvio en su resistencia es su enorme batería interna, la cual con sus 10,200mAh es capaz de brindar hasta 3 días y medio en uso moderado y casi 2 días completos bajo uso intensivo.

Además, en cuanto al software, si bien el procesador del KingKong ES 3 no es precisamente el más potente, la optimización que ha logrado Cubot en este equipo le brinda un sorprendente buen rendimiento, al menos bastante por encima de lo que hemos visto en otros dispositivos con el mismo procesador.

También ayuda el hecho de que su interfaz de Android es bastante limpia, casi en modo experiencia nativa por lo que todo funciona de manera ágil y bastante responsiva pese a la obvia limitación de su procesador.

De igual manera, las aplicaciones de uso común como mensajería y casi todas las redes sociales también se ejecutan de manera fluida y sin momentos de congelamiento, siendo así capaz de brindar una óptima experiencia de usuario capaz incluso de satisfacer las expectativas de usuarios exigentes acostumbrados a la súper fluidez de equipos de gama alta.

Además, entre las opciones particulares del KingKong ES 3 encontramos la posibilidad de expandir su memoria RAM mediante virtualización hasta un total de 16GB así como los ajustes para personalizar el botón lateral izquierdo con distintas funciones y aplicaciones.

Por otro lado, al medir su performance numéricamente con Geekbench 5, el dispositivo fue capaz de alcanzar este puntaje, superando levemente al puntaje del Redmi Note 7 equipado con Snapdragon 660.

Por otra parte, el KingKong ES 3 es capaz de ejecutar juegos pesados como Call of Duty mobile aunque con algo de esfuerzo, siempre y cuando lo dejemos con gráficas en punto bajo. Eso sí, afortunadamente no detectamos ningún sobrecalentamiento después de media hora de juego y gracias a su diseño más estándar que otros todo-terreno más gruesos, de hecho es suficientemente cómodo para jugar.

Actualmente, es posible encontrarlo con un precio de entre 155 a 170 dólares en AliExpress y otras tiendas online, aproximadamente unos 2800 a 3200 pesos mexicanos al cambio, reforzando así la presencia de Cubot en el segmento de la gama baja en equipos todo-terreno.

Y dado que el KingKong ES3 es de hecho un smartphone bastante equilibrado en todo aspecto, resulta ideal para un público bastante amplio, desde adolescentes con tendencia a romper sus celulares, hasta abuelitas y abuelitos así como adultos funcionales sin importar su ocupación, ya que a diferencia de otros dispositivos ultra-resistentes, el KingKong ES 3 es bastante ergonómico y suficientemente ligero como sustituto de cualquier otro smartphone convencional.

Por lo que si te ha gustado el equipo, en los links a lo largo de este artículo, te dejamos un enlace donde puedes comprarlo en AliExpress, si bien cabe aclarar que no se trata de un enlace de afiliados ni nada por el estilo así que nosotros no ganamos dinero si haces tu compra en dicho link.

Y para terminar, esperamos que te haya gustado nuestro review, por lo que te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campana si aún no lo has hecho.

También por favor síguenos en las demás redes sociales!