MACHENIKE G3 V2 Control Gamer: Calidad-Precio al Máximo!

Habitualmente no suelo quedarme con los equipos que analizamos, pero el Machenike G5 Pro V2 que te mostramos hace algunos meses me gustó tanto, que de hecho a la fecha sigo usándolo casi a diario para jugar en mis celulares.

Y ahora, Machenike nos ha enviado al Machenike G3 V2, una versión algo más económica pero que al igual que antes, nos ha encantado por varias razones.

Con un diseño un tanto más sencillo pero sin recortar en funciones, este control gamer económico te seduce para jugar durante largas horas tanto por su gran ergonomía como por su gran diseño y funcionalidad. Sin duda, se trata de un excelente periférico ideal para quienes gustan de jugar y disfrutar al máximo de sus smartphones y tablets, si bien es compatible con otras plataformas como veremos más adelante.

UNBOXING MACHENIKE G3 V2

En la caja viene el control y su base de carga además del cable USB, el dongle USB así como la documentación. Viene muy bien empacado y protegido en un blister para evitar la deformación de los joysticks por los habitualmente malos manejos que hacen las paqueterías.

El Machenike G3 V2 tiene un diseño muy similar al de los controles de Xbox, si bien no es compatible con dicha consola, sí funciona con Nintendo Switch, Android y iPhone además de PC, Harmony OS de Huawei así como algunas Televisiones Inteligentes (Smart TV´s).

Su diseño es muy llamativo pero conservador, con una carcasa semitransparente en color humo que permite ver algunos de sus componentes internos, lo que en combinación con sus zonas de iluminación LED RGB, hacen que el Machenike G3 V2 se vea muy futurista pero a la vez elegante.

Su textura es mayormente lisa al frente, aunque debajo en donde se posicionan los dedos, cuenta con zonas muy bien texturizadas que te brindan una mayor comodidad al sostenerlo.

CONOCIENDO AL MACHENIKE G3 V2

En cuanto a botones, el G3 V2 cuenta con 2 joysticks direccionales, los cuales están fijos pero rodeados de un bonito anillo de luz multicolor. También cuenta con su correspondiente D-Pad además de los botones de acción A, B, Z e Y.

También encontramos el botón principal de encendido justo enmedio en la parte superior, seguido de un botón de “Start” además de un botón de “Menú”, un botón configurable “FN” además del botón para el “modo Turbo”.

Mientras que en la parte de atrás, se encuentran los botones de RB y LB además de los gatillos LT y RT junto con el puerto USB Tipo C ubicado justo en la parte central trasera.

Al frente, se ubican los pines de conexión magnética para la base mientras que en la parte inferior, se encuentran 2 botones adicionales denominados como “M1” y “M2”.

Resulta interesante comparar ambos controles, al Machenike G3 V2 y al G5 pro V2 para ver cómo es que el fabricante ha podido crear un control tan económico (menos de 25 USD) recortando algunas funciones y características de la versión más premium , y que aún así, mantiene buena parte de la experiencia de usuario y de la calidad de fabricación con la que Machenike ya nos tiene acostumbrados.

KEYLINKER: Controlando a tu Control xD

Como parte de la experiencia, es posible descargar la aplicación llamada “KeyLinker” desde Google Play o en App Store, la cual es gratuita y con ella puedes personalizar al control .

Ya con la App descargada, procedemos a encender el control para iniciar el proceso de emparejamiento mediante bluetooth o simplemente podemos conectarlo con el cable USB.

Eso sí, dado que el Machenike G3 V2 no cuenta con un selector de modos en la parte inferior, es necesario consultar el manual para revisar la combinación de teclas correspondientes para iniciarlo en el modo adecuado para nuestro dispositivo o juego, por ejemplo, en mi caso que juego Call of Duty Mobile , es necesario activar el modo “Xbox Controller”, el cual se activa presionando el botón de encendido junto al botón de “X” en simultáneo durante algunos segundos.

También en “KeyLinker” podremos calibrar y personalizar la sensibilidad y velocidad de los joysticks así como controlar la intensidad de sus 2 motores internos, definir el modo turbo, establecer macros además de configurar el color y modo de iluminación LED entre otros ajustes presentes en la aplicación.

Adicionalmente, la App también permite actualizar el firmware del control de manera inalámbric a y automática cada vez que el fabricante libere una nueva versión, un proceso que de hecho solo tarda unos cuantos segundos en completarse.

CARACTERÍSTICAS DEL MACHENIKE G3 V2

Contando con una batería interna de 1000mAh, el control puede cargarse mediante su base magnética o conectando un cable USB directamente a su puerto USB Tipo C . Ofrece una autonomía de unas 7 a 10 horas de juego, tiempo que puede variar dependiendo de tu configuración de luces RGB así como de la intensidad de sus motores hápticos.

El Machenike G3 V2 ofrece una velocidad de polling-rate de hasta 1000hz aunque esto es mediante conexión cableada ya que al estar conectado de manera inalámbrica, su polling-rate es de 500Hz.

Adicionalmente, sus joysticks cuentan con tecnología Dual-Hall con el fin de evitar el molesto “drift”, ofreciendo una durabilidad 5 veces superior a la de otros controles mediante el uso del electromagnetismo para brindarte la mejor experiencia de juego posible.

Por otro lado, los gatillos ofrecen un tiempo de respuesta menor de milisegundos, con hasta 255 niveles de presión y un actuador de 1 milímetro al interior para ofrecer una rápida respuesta al presionarlo.

Y aunque los botones de acción no cuentan con el sistema magnético de pulsación , en general la sensación que ofrecen es de alta calidad, tanto al tacto como en el feedback con el que cuentan.

LA BASE DE CARGA MAGNÉTICA

En cuanto a la base de carga magnética, se trata de una versión simplificada a la que vimos en el G5 Pro V2, que en este caso no cuenta con zonas de iluminación RGB, pero también cuenta con dos puertos, un USB tipo A y un USB Tipo C, ambos ubicados en la parte trasera.

Además de contar con pads antideslizantes en la parte inferior para que la base no ande “bailando” por ahí en tu escritorio ante el menor movimiento. De hecho, el puerto USB Tipo A sirve para que conectemos el dongle-USB si es que vamos a usar al Machenike G3 V2 en la computadora o simplemente como una extensión si conectamos la base de carga directo a la PC mediante el puerto USB Tipo C.

Algo característico es que el control se enciende y sincroniza a tus dispositivos de manera automática al retirarlo de la base de carga, de modo que no tengas que estarlo encendiendo manualmente con el botón central.

EXPERIENCIA DE JUEGO: Machenike G3 V2

El Machenike G3 V2 es bastante ligero y su precio de poco menos de 25 USD podría engañarte y hacerte creer que se trata de un control barato y de mala calidad, pero nada más lejos de la realidad ya que en cuanto lo sostienes en las manos, te das cuenta de que prácticamente es un control premium, tanto por sus materiales de fabricación como por su funcionamiento una vez que empiezas a jugar.

En general, la experiencia de uso con el G3 V2 de Machenike es muy positiva, contando con todo el conjunto de tecnologías base que esperarías encontrar en cualquier control de última generación.

De hecho, su jugabilidad permite que sin importar qué tan acostumbrado estés a jugar con la pantalla de tu celular, podrás adaptarte rápidamente a jugar con el control, tal y como a mi me sucedió ahora que empecé a probar los controles de Machenike, con el G3 V2 incluído claro está.

Actualmente puedes encontrar al Machenike G3 V2 en Mercadolibre así como en AliExpress y su precio ronda los 640 Pesos Mexicanos, aproximadamente unos 34 Dólares al cambio actual y puedes encontrarlo en los links a continuación:

Y si quieres ver al Machenike G3 V2 en acción, por favor suscríbete a nuestro canal oficial de YouTube, donde pronto publicaremos nuestro video-review para que puedas verlo más de cerca y en toda su gloria..