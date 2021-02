SSL2BUY: análisis del mejor proveedor de certificados SSL en 2021

Hoy en día vivimos en tiempos difíciles y peligrosos cuando navegamos por la web. Ya no suele ser aquel espacio en donde los usuarios ingresaban para buscar y distribuir información para ayudar a la comunidad, ahora también es un sitio lleno de abundantes amenazas que ponen en riesgo nuestros datos personales y privacidad. Esta situación no solo se limita para los usuarios que navegan en internet, sino también para los propietarios de sitios web, de igual manera podrían ser objeto de fraude, sobre todo si la página web no cuenta con un certificado SSL.

Un certificado SSL es la herramienta ideal para proteger tu sitio web, pero por desgracia hay un sinfín de opciones en el mercado que al final abruman a los usuarios y no pueden elegir el servicio óptimo. No obstante, hoy te voy a contar de uno de los mejores proveedores de certificados SSL con el que vas a poder elegir el correcto para tu proyecto web, se trata de SSL2BUY. Este es, quizás, uno de los proveedores con mayor reputación que vas a poder encontrar en internet, por lo que te recomendamos eches un vistazo a todo lo que ofrece y los precios, que son los más competitivos hoy en día.

SSL2BUY ofrece las mejores marcas globales de certificados

SSL2BUY ofrece una alta barra de estándares de calidad que inmediatamente proporciona confianza. Por lo tanto, es ampliamente recomendable dado a que cuenta con una amplia gama de marcas de certificados SSL proporcionados por las autoridades de certificación más populares del mercado como lo son Comodo, Thawte, RapidSSL, Geotrust, Globalsign, Symantec y AlphaSSL and Digicert. Todas estas autoridades registradoras han existido desde el inicio de la web, por lo que proporcionan seguridad y tranquilidad.

Las necesidades de seguridad de un pequeño blog y una tienda en línea en sí deberían ser diferentes, pero ambos necesitan un certificado SSL, ya sea para proteger el sitio web o simplemente para cumplir con los requisitos de seguridad que al mismo tiempo podrá clasificar de mejor manera su proyecto web ante el SEO en los motores de búsqueda. Lo mejor de todo es que SSL2BUY está equipado para cumplir todos estos requisitos, ya que ofrece un SSL de dominio único, un certificado SSL de validación extendida, así como tener solo la barra HTTPS o tener todo el paquete de detalles del certificado, el símbolo de candado y el sello de confianza.

Este proveedor aparte de proveer de certificados se seguridad, también ofrece una de la mejor atención al cliente. El soporte técnico se consigue tanto por correo electrónico como a través de un chat dedicado las 24 horas del día los siete días de la semana, esto es una gran ventaja que no todos los proveedores ofrecen a los usuarios. SSL2BUY es una de las mejores opciones para cualquier persona que quiera comprar un certificado SSL para su proyecto en línea, ya se aun blog personal, un canal de noticias, una tienda en línea o un sitio web de tu negocio.

Cualquiera que sea el caso o producto, podrás comprar tu certificado con confianza debido a que obtendrás todos los beneficios que te mereces, como un robusto sistema de soporte, instalación gratuita, actualización ilimitada del certificado, herramientas de solución de problemas SSL, sello de sitio de confianza y mucho más. SSL2BUY es una de las empresas proveedoras de certificados SSL en línea que ofrece soluciones de seguridad a empresas y particulares de todo el mundo, además, cuenta con los mejores productos de seguridad SSL como certificados de código, EV SSL, dominio examinado, organización examinada, certificados SAN / UCC, entre otros, todo a un precio asequible.

El precio más bajo del mercado y garantía de devolución de dinero

Algo en lo que destaca este proveedor de certificados frente a la competencia es que tiene los precios más competitivos del mercado. Nos asegura la mejor tarifa para cualquier certificado en comparación con lo que otros vendedores están dando. Basta con comparar el precio con otro proveedor e inmediatamente se notarán las diferencias. Los bajos costos se deben a que SSL2BUY es un vendedor líder en el mercado y por lo tanto se comprometen a vender certificados a granel de las autoridades líderes, esto se traduce en atractivos descuentos en cada producto.

Por otro lado, también se ofrece garantía de devolución de dinero en todos los productos. Si adquiere algún certificado, pero no estás satisfecho con él o simplemente deseas cambiar el tipo de SSL, puedes hacer sin problema en 30 días sin pasos adicionales. Debemos dejar en claro que, si estás por iniciar un proyecto web, estás ejecutando una página web, tienes una tienda en línea, un sitio que incorpora la transferencia de datos o el pago de alguna manera, debes asegurarte de usar un certificado SSL. Esto garantizará la seguridad del sitio web, así como los datos o la transferencia de pago según sea el caso.

Conclusión

No cabe duda de que SSL2BUY es un líder indiscutible cuando se trata de emisión y servicios de certificados SSL. No solo porque representa seguridad y confianza, sino porque también proporciona algunas de las mejores características de los productos SSL que satisfacen a los usuarios. Los planes de precios baratos también lo convierten en una opción viable para empresas de diferentes tamaños, así como a usuarios que quieren dar a sus visitantes seguridad en la navegación, así como privacidad.

Del mismo modo, el proveedor da una guía paso a paso sobre cómo crear claves CSR, consultas de certificados, consultas de instalación, etc. El sitio web está protegido por Norton, lo que en términos simples significa que está protegido por antivirus y no tiene que preocuparse por la seguridad, ya que Norton se ocupa de ello. Con la ciberdelincuencia y los fraudes en la web en aumento, el certificado para su sitio web se ha vuelto en una verdadera necesidad. Así que obtener un certificado SSL de una fuente confiable y genuina es esencial y por lo tanto invertir en una página web de confianza es importante, por lo que podemos decir que SSL2BUY es el proveedor de SSL indicado para ti.