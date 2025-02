THUNDEROBOT G80: Control Multiplataforma excepcional y altamente Personalizable!

Habiendo probado otros periféricos de Thunderobot, sabíamos que este nuevo control de la marca nos iba a gustar.. Oh sí, vaya que nos hemos divertido mucho probando y haciendo este review.

Porque no lo vamos a negar, porque gracias a cada review que hemos publicado en este canal, a lo largo de los últimos años hemos jugado mucho más tiempo en celulares que en la PC o en consolas, y en celular rara vez lo hacemos usando un control inalámbrico.

Y mucho menos utilizando un control tan increíble y premium como lo es el Thunderobot G80.

UNBOXING THUNDEROBOT G80

En su caja, encontramos una cubierta extra con un llamativo diseño serigrafiado, así como la documentación, una cubierta extra para el d-pad, 2 cubiertas extra para los joysticks y 4 diferentes joysticks intercambiables, cada una con un diferente nivel de resistencia para que puedas personalizar el control a tu preferencia.

También incluye el accesorio para remover los joystick así como una base de carga magnética, su correspondiente cable USB tipo C y claro está, el control mismo.Con un diseño y un layout de botones muy similar al de los controles de Xbox, el Thunderobot G80 Elite es muy ergonómico y se siente muy premium en las manos.

Su textura mate con algunas zonas texturizadas otorgan un muy buen agarre, todos los botones están muy bien ubicados y está diseñado para ser universal, apto para todo tamaño de manos.

CONOCIENDO AL G80

En cuanto a sus botones, además de los joysticks direccionales y el D-Pad, el Thunderobot G80 cuenta con un botón de “Home” así como un botón de menú, otro para cambiar vista, botón para captura de screenshot y video además de un botón programable y otro a modo de “turbo”. Evidentemente, también cuenta con los necesarios botones de acción denominados como A,B, Z e Y.

Y en la parte superior cuenta con botones RB y LB así como botones extra en color transparente y claro está, los gatillos LT y RT.

Por último, en la parte inferior encontramos unas pequeñas palancas que sirven para controlar el desplazamiento de los gatillos LT y RT, de modo que puedas configurar el nivel de presión y desplazamiento de dichos botones.

También cuenta con 2 botones adicionales denominados como M1 y M2 así como el switch para definir el tipo de conexión, si es por cable, por conexión mediante la base de carga usando frecuencia de 2.4Ghz, vía bluetooth o vía Virtual Touch.

Además, el Thunderobot G80 incluye diversos LEDs que se iluminan de diferentes colores tanto para indicar estados de carga así como para indicar modos de juego y estados de sincronización, con el fin de poder identificar las distintas modalidades de conexión.

LA APLICACIÓN “KEYLINKER”

Actualmente, no tenemos constancia de que exista una aplicación oficial para computadora, si bien es posible configurar y programar al G80 de Thunderobot mediante una aplicación gratuita descargable en Google Play Store llamada “KeyLinker”.

Con la app instalada, procedemos a emparejar al Thunderobot G80 usando la conexión Bluetooth del smartphone y acto seguido, usando la App “KeyLinker” podremos configurar cada uno de los botones de manera individual así como calibrar y personalizar la sensibilidad y velocidad de los joystick y los botones gatillo además de controlar la intensidad de la vibración háptica, definir el funcionamiento del modo turbo, establecer macros y configurar el color y modo de iluminación de su LED personalizable ubicado al centro de los botones de acción principales entre algunos otros ajustes menores.

Adicionalmente, la aplicación de “KeyLinker” también permite actualizar el firmware del control de manera inalámbrica y automática cada vez que el fabricante libera una nueva versión, siendo de hecho un proceso que apenas dura unos cuantos segundos.

CARACTERÍSTICAS Y COMPATIBILIDAD DEL THUNDEROBOT G80

Compatible con una amplísima variedad de dispositivos, el Thunderobot G80 es compatible con equipos Android, Smart TV´s, Nintendo Switch, Computadoras con Windows y puede conectarse a Virtual Touch, por lo que salvo por dispositivos Apple y las 2 consolas tradicionales (Playstation y Xbox), es posible utilizarlo prácticamente en todos lados.

Su batería interna de 860mAh, la cual se recarga mediante la base magnética o directamente con un cable USB Tipo C conectado en su puerto ubicado en la parte superior, nos ofrece una duración de entre 8 a 10 horas continuas, tiempo que varía en función del uso y sobre todo, si es que habilitas el modo arcoíris en su LED RGB, por lo que si quieres más autonomía, te recomendamos dejarlo configurado en un solo color y configurando la vibración de los motores hápticos al mínimo.

Otra característica importante es la presencia de motores hápticos potenciados mediante un chip dedicado, lo que brinda una experiencia mucho más inmersiva al usuario, motores que ofrecen una significativa sacudida en tus manos.

El Thunderobot G80 ofrece una velocidad de polling rate de hasta 1000Hz, si bien esto sólo se logra al conectar el control mediante cable ya que de manera inalámbrica, estaremos obteniendo un máximo de 500hz que francamente, es algo que sólo los usuarios más experimentados podrán notar, pero que al final sí ayuda a mejorar tu experiencia de juego al reducir la latencia entre el movimiento físico y el movimiento en el videojuego.

Por su parte, los botones principales cuentan con interruptores dotados con tecnología axial óptica REASHA, lo que ayuda a mejorar en hasta un 80% la velocidad de respuesta, mejorar la sensación del retroceso y aumentar hasta 10 veces su durabilidad frente a otros controles basados en el formato Xbox, llegando a superar los 10 millones de pulsaciones de vida útil.

Y en caso de que te guste escuchar y hablar con tus amigos durante las partidas, el Thunderobot G80 cuenta con un jack de 3.5mm en su parte frontal inferior, en donde podrás conectar tus audífonos con micrófono favoritos.

Por último, el control cuenta con un giroscopio integrado de 6 ejes, tecnología incluída en el control que le permite calcular su posición con precisión mientras inclinas y giras el control, todo con el objetivo de ofrecer la mejor experiencia en los juegos que lo soporten.

PERSONALIZACIÓN DEL THUNDEROBOT G80

Además de la posibilidad de configurar los botones a nuestro antojo, el G80 de Thunderobot ofrece 2 carátulas magnéticas intercambiables, una más sobria que la otra así como la opción de cambiar el color del LED RGB que está en medio de los botones principales.

Además para complementar la iluminación, la base de carga también ofrece la misma posibilidad, y para ello cuenta con un botón en la parte posterior que permite intercambiar entre el modo arcoiris RGB, colores fijos ó el modo por default que se ilumina en determinados colores para mostrar el estado de carga del control.

La base por su parte cuenta con un sistema magnético de 3 pines que se conecta directamente al control y debido a su diseño, el control queda muy bien colocado encima.

Adicionalmente en su parte inferior, cuenta con un pequeño compartimento donde encontraremos un puerto USB ocupado por el adaptador inalámbrico, el cual podemos desconectar y utilizar el control en una computadora sin necesidad de la base, que por cierto, se conecta mediante un puerto USB Tipo C que está integrado en la base en su parte trasera.

También es posible cambiar la cruceta de 4 vías, porque en su caja, el G80 viene con una cruceta de recambio, la cual cuenta con un diseño ligeramente diferente al de la cruceta que viene en el control. Si bien, el aspecto primordial de personalización del Thunderobot G80 no está en su superficie y es que gracias a un ingenioso sistema de piezas intercambiables en sus joysticks JH20, ya que podemos elegir entre 4 diferentes niveles de resistencia y cambiar la pieza de ambos joystick por las de nuestra elección.

Esto dependerá primordialmente de nuestro estilo de juego y de la clase de videojuego que estemos jugando, siendo que la velocidad y agilidad requerida en algunos juegos, puede entorpecer la experiencia de otros, por ejemplo si comparamos un videojuego tipo MOBA a un juego de disparos en primera persona.

El hecho es que al principio, puede ser un poco intimidante la idea de jalar y quitar dichas piezas que como sabrás, son los elementos fundamentales de cualquier control, pero no temas porque usando la herramienta proporcionada en la caja, son bastante fáciles de quitar y poner en sus lugares correspondientes, sin temor a maltratar o descomponer tu control.

EXPERIENCIA DE JUEGO: Thunderobot G80

Como mencioné al principio, al estar tan acostumbrado a jugar mi videojuego favorito, Call of Duty Mobile usando la pantalla táctil de los smartphones y que de hecho, es mi habitual manera de probar su rendimiento en los reviews de Smartphones, temía que no pudiera acostumbrarme al uso del Thunderobot G80, sin embargo una vez que logré la configuración y emparejamiento necesario y pasadas 2 o 3 partidas, me pude adaptar muy rápidamente al uso del control para jugar CoD Mobile.

Tanto, incluso como para llegar a mis puntajes altos habituales después de varias partidas de práctica y entonces sí, empezar a disfrutar ampliamente de mi experiencia probando al G80. Y es que definitivamente, la ergonomía con la que cuentan estos controles supera infinitamente a la de cualquier smartphone, brindándote comodidad al instante y una vez que te acostumbras, una excelente precisión para moverte y disparar.

Por su parte, también disfruté jugando en la PC con el que será el próximo gran lanzamiento de War Gaming, la empresa detrás del conocido juego World of Tanks, otro de mis videojuegos favoritos tanto en PC como en consolas y celulares.

Objetivamente hablando, el Thunderobot G80 es uno de los controles inalámbricos más cómodos y versátiles que he utilizado. Es preciso, responsivo y su fabricación es de gran calidad y la verdad es que estoy plenamente seguro que no te va a decepcionar. Yo al menos, me divertí mucho probando este increíble periférico gamer.

PRECIO Y DISPONIBILIDAD DEL THUNDEROBOT G80

Puedes encontrar al control Thunderobot G80 en tiendas online como Mercadolibre, Amazon y AliExpress, con precios que oscilan entre los 1300 MXN (Pesos Mexicanos, aproximadamente unos 65 USD) hasta los 1800 MXN dependiendo de la publicación.

Y es importante destacar que existen 2 versiones diferentes del Thunderobot G80, la “regular” y la “élite”, cuya diferencia radica en que el segundo modelo cuenta con carátulas intercambiables magnéticas como las que te mostramos en este review, mientras que la versión “regular” no cuenta con dicha característica, algo a considerar porque ambas versiones están publicadas en las distintas tiendas.

Eso sí, el resto del control es exactamente igual y ambas versiones ofrecen las mismas características.