No es ninguna novedad que de tanto en tanto, algún nuevo fabricante se anote un rotundo 10 con un nuevo producto, capaz incluso de competir contra otros equipos mucho más costosos y hasta superarlos en algunos ámbitos.

Y si, tal es el caso de este interesante y muy económico mouse Gamer de la marca Thunderobot, de la cual seguramente nunca habrás escuchado. El Thunderobot ML 903 (4K) cuenta con un sensor de gama alta modelo PAW 3395 que alcanza hasta los 26 mil DPI’s, pesa sólamente 65 gramos por lo que es extremadamente ligero y soporta hasta 80 millones de clics.

Cuenta además con 4000 hercios de polling rate y se incluye además una base de carga muy elegante, dotada con iluminación RGB, todo ello por menos de 1000 pesos mexicanos, unos 60 y tantos dólares al cambio actual aproximadamente, por lo que si estás en búsqueda de un mouse gamer para reemplazar el tuyo, esta puede ser una excelente oportunidad para ti.

El esfuerzo del fabricante se nota desde la caja misma del mouse, la cual viene muy bien serigrafiada, con un elegante diseño y cuya apertura es mediante un “cajón” lateral que nos permite extraer el contenido, en donde encontramos una protección altamente acolchada, con las piezas más importantes cubiertas con bolsas plásticas cuya textura es muy suave al tacto.

Instalando Drivers del Mouse

Cabe mencionar que si lo compras, lo primero que tendrás que hacer es actualizar los drivers en tu computadora, ya que si no lo haces estarán usando un mouse con sus características limitadas, por lo que es muy necesario que le instales sus drivers correspondientes, de los cuales, aquí te dejamos el enlace al sitio oficial.

Ten cuidado eso sí, de no descargar el software en páginas no oficiales ya que hay rumores de que en dichos enlaces en sitios no oficiales, podrás fácilmente encontrar algunos virus que pueden ser muy perjudiciales para tu computadora.

Diseño: Thunderobot ML903 (4K)

Siendo un mouse ultra-ligero, el diseño de este mouse de Thunderobot es sencillo pero a la vez atractivo, lo suficientemente cool para lucir en cualquier setup gamer. Además su tonalidad blanca dotada con texturas para mejorar el agarre a los lados lo vuelve universal.

Eso sí, no cuenta con iluminación RGB puesto que su batería de sólo 300mAh no es precisamente su punto fuerte y de haber tenido algún sistema de luces de adorno, la autonomía se reduciría aún más. Incorpora 3 diminutos LEDs en el costado lateral izquierdo, que sirven para indicarnos el estado de la batería. Si bien el fabricante promete hasta 70 horas de uso, consideramos que el tiempo promedio de autonomía en realidad ronda las 50-60 horas dependiendo de la intensidad de uso que le dés.

Otros detalles a destacar son los botones laterales en color negro así como la rueda de desplazamiento, la cual es semi-hueca por dentro y recubierta de un material gomoso en su contorno exterior para facilitar el giro con tus dedos.

Cuenta con el logo de Thunderobot en la parte superior así como en el costado interno del botón principal izquierdo, si bien, en general, la marca pasa discretamente inadvertida en este mouse gamer que bien podría también servirte como mouse de trabajo sin mayor problema.

Cabe mencionar que el mouse cuenta con 3 modos de conexión a tu computadora, ya sea mediante el conector inalámbrico USB con conexión de 2.4Ghz, mediante bluetooth y también utilizando el cable USB Tipo-C de 1 metro ochenta, el cual por cierto es de una calidad excepcional, recubierto de tela, con el logo grabado en los extremos del mismo y con un grosor que lo hace resaltar entre los típicos cables USB.

En la parte inferior, el ML 903 (4K) cuenta con el switch de modos de conexión, un botón dedicado para modificar la sensibilidad en DPI’s del mouse así como un espacio para colocar el adaptador USB, dos puertos metálicos para conexión y recarga energética con la base así como el sensor mismo, el cual como dijimos al principio, en teoría alcanza los 26,000 DPI´s, un número francamente altísimo, digno de los mejores mouse gamers a la fecha.

También cuenta con almohadillas de teflón en color blanco, las cuales originalmente vienen cubiertas con un plástico protector de color azul, el cual tiene la leyenda “remove”, que pues, significa “remover” para hacerte saber que son sólo protecciones y que debajo, encontrarás las verdaderas almohadillas para permitir un fácil movimiento del mouse en casi cualquier superficie plana.

En general, la ergonomía de este mouse es bastante estándar y aunque su reducido peso de sólo 65 gramos lo hace sentirse un poco hueco, su fabricación es en general sólida y resistente, sin ruidos ni crujidos al tomarlo o apretarlo ya que además está fabricado con un plástico que al tacto resulta de muy buena calidad.

Luego está la base de carga, la cual está fabricada con el mismo material del mouse pero en este caso, si cuenta con iluminación RGB de manera sustancial, al contar con un borde LED en la parte inferior cuyo color podemos controlar fácilmente con un botón incorporado debajo del logo en la parte posterior, el cual por cierto también se ilumina.

La base cuenta con dos pequeñas protuberancias metálicas en la parte superior que son los conectores responsables de recargar la batería interna del mouse. Este diseño es magnético y permite colocar el mouse de manera sólida y sin riesgo de que éste se caiga o se deslice fuera de la base con facilidad.

Finalmente, la base cuenta con dos áreas antideslizantes en la parte inferior de modo que al remover las protecciones, puedas colocar la base con firmeza en tu escritorio o área de trabajo sin temor a que la base se deslice y caiga por error con todo y tu mouse.

Experiencia de Uso

Entre los aspectos más destacados del Thunderobot ML 903 (4K) está la presencia de switches Kailh GM 8.0 los cuales ofrecen en teoría hasta un total de 80 millones de pulsaciones en sus botones principales, lo cual garantiza una muy larga longevidad del periférico. Si bien en realidad es probable que el número sea algo menor, el tema es que tu inversión está garantizada para durar varios años.

En general, la resistencia de sus botones es óptima y ofrece un retroceso muy satisfactorio e inmediato que, en conjunción con el sensor PAW3395 con un polling rate teórico de hasta 4000 hz y una sensibilidad máxima de hasta 26,000 DPI´s, ofrecen una experiencia muy positiva tanto para jugar como para trabajar o simplemente navegar en Internet.

Si bien no es un mouse diseñado para gente zurda al tener únicamente los botones laterales del lado izquierdo (para el pulgar de una mano derecha), el diseño general del mouse es bastante simétrico, por lo que bien podría utilizarlo una persona zurda sin tanto problema.

La rueda de desplazamiento también ha sido bien calibrada correctamente y ofrece una buena experiencia de scroll, no es ruidosa en absoluto contando con un leve sonido y una agradable sensación al girarla mediante un pequeño tope que se siente en cada giro de manera muy precisa.

Comparando el Thunderobot ML903 (4K)

El hecho es que desde hace muchos años, he sido un fiel usuario de la serie MX de ratones de Logitech y siendo un usuario extremadamente sensible en cuanto al uso del mouse, puedo dar fe absoluta de que el Thunderobot ML 903 (4K) es sin duda una excelente opción a considerar, no solo por su reducido precio, sino porque en verdad su calidad, precisión y fabricación valen cada maldito centavo invertido.

De hecho, este mouse compite al tú por tú con otras opciones como el Logitech Super Light, el Viper Ultimate o el Orochi V2, ambos de la marca gamer especializada Razer y que en todos estos casos, el precio es significativamente mayor que el del Thunderobot ML 903 (4K), por lo que en definitiva, si estás buscando un raton gamer, considéralo entre tus opciones ya que como “vulgarmente” decimos en México, este es sin duda, un mouse con las 3 B: Ya que es “bueno, bonito y barato”

Precio y Disponibilidad

Recuerda que puedes comprarlo en Tienda Aliexpress con un precio 1200 pesos mexicanos o con la opción de la base incluída por poco menos de 1400 pesos mexicanos, aproximadamente unos 80 USD al cambio actual, siendo Septiembre del 2023 el momento en que publicamos este review.

También está disponible en Mercadolibre, donde podrás conseguirlo un poco más barato si bien, sus existencias pueden variar y dependiendo de cuándo leas este análisis, el stock del Thunderobot ML903 (4K) podría haberse agotado en su totalidad, pero no te preocupes ya que de todos modos podrás comprarlo en AliExpress.