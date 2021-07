WhatsApp se ha convertido en una de las principales formas en la que muchos nos comunicamos día a día y superados de lejos los 300 millones de usuarios en todo el mundo se corona como la aplicación líder. Aunque mantiene la hegemonía desde siempre, en los últimos meses apps como LINE o WeChat están pisando fuerte.

Es probable que si estás leyendo este artículo tengas WhatsApp, pero ¿Ya conoces todas sus funciones? En este artículo te vamos a contar algunos secretos que muchos usuarios no conocen y aunque no son nada del otro mundo pueden ser de gran ayuda. Hay que tener en cuenta que no todas las opciones están disponibles para todo el mundo, dependiendo del sistema operativo y también de la versión.

1. Enviar el historial de conversaciones por correo

Para activar esta opción debes ir a la conversación, pulsar en el botón de menú y seleccionar “enviar chat por correo”. Los usuarios de iOS deben hacerlo des del menú y luego escoger la conversación. También se pueden adjuntar los archivos como fotos, voz o vídeos.

2. Evitar que sepan cuándo estuvimos online por última vez

Uno de las ventajas o desventajas, depende de cómo se mire, es la opción de saber cuándo fue la última conexión. Los usuarios de iOS pueden desactivar esta característica en “ajustes” y “avanzado”. WhatsApp informa que la desactivación puede tardar hasta 24 horas y que hay que esperar otro tanto para volverla a activar. Los usuarios de Android de momento no tienen esta opción, pero se puede utilizar un firewall como Droidwall en el que puedes retirar la conexión tanto 3G como Wifi a la aplicación y continuar utilizando tu móvil con conexión a las demás aplicaciones sin problemas.

3. Desactivar que las imágenes y vídeos que nos envían se guarden automáticamente

Por defecto WhatsApp almacena las fotos y vídeos con las otras que tenemos en el smartphone, lo que provoca que se mezclen los contenidos y no siempre es lo deseado. Es tan fácil como activar/desactivar el auto guardado en “ajustes”. Desde hace poco, también existe el multienvio de imágenes (artículo).

4. Usar INTRO para enviar mensajes

En ajustes del chat podemos aceptar la opción “intro para enviar” para facilitar y agilizar el envío de mensajes. Parece una tontería, pero si queremos escribir más rápido puede ser una buena opción. Además, con la reciente llegada del botón “voz” en el mismo sitio que el “enter” puede ser otra forma de separar botones.

5. Eliminar definitivamente una cuenta

Activar un servicio de WhatsApp sobre un cierto número de teléfono implica que, tengamos o no la aplicación instalada, otros usuarios verán que tenemos “cuenta”. Es posible darse de baja y desasociar el número. Al eliminar WhatsApp no se borrarán las conversaciones, las fotos, los datos y los grupos. Para hacerlo es tan fácil como ir a “ajustes”, “información de la cuenta” y “eliminar cuenta”.

6. Hacer una copia de seguridad de tus conversaciones

Las copias de seguridad se hacen diariamente a las 4 de la mañana y no todas las versiones lo tienen por defecto. Si no es el caso y tus conversaciones son importantes, lo mejor es que vayas a “ajustes”, “ajustes del chat” y “guardar conversaciones”.

7. Crear accesos directos a conversaciones

Una de las ventajas de Android es usar los widgets y personalizar la pantalla de inicio. Si eres un adicto a WhatsApp o bien tienes un contacto/grupo en el que necesites estar pendiente las 24 horas, puedes crear un acceso directo. Basta con abrir los ajustes en una conversación y clicar en “crear acceso directo”.

8. Más emoticonos

WhatsApp te proporciona un pack de iconos muy variados, sin embargo, se puede instalar packs extras. Sólo para usuarios de iOS, en la App Store hay aplicaciones que complementan los emoticonos que vienen por defecto. Los usuarios de los demás sistemas operativos los pueden ver y copiar.

9. Eliminar, bloquear y ocultar.

Bien es sabido que se pueden bloquear los contactos, en “ajustes” del contacto. Pero también hay la opción de eliminarlos completamente de WhatsApp. Para eso, es necesario eliminar el contacto de la agenda del teléfono. Si un contacto te molesta en el inicio de WhatsApp puedes ocultarlo en “ajustes”, “contactos” y en el apartado “mostrar todos” puedes seleccionar quién no quieres ver.

10. Esconder una imagen dentro de otra

¿Habéis visto alguna vez cómo uno de vuestros contactos os envía una imagen y al abrirla aparece otra? La explicación está en aplicaciones de terceros como magiapp, que modifica el formato en pequeño de una imagen. En las últimas versiones de WhatsApp estas aplicaciones están bloqueadas, pero aún se pueden usar en muchos smartphones.