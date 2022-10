Con el fin de mejorar la seguridad y privacidad, la aplicación de mensajería instantánea, y una de las más seguras gracias a su método cifrado de extremo a extremo, ha anunciado que eliminará el soporte para los mensajes de texto o mejor conocidos como SMS.

Los SMS no son del todo fiables en cuanto a privacidad, no es un estándar seguro, es por ello que la compañía no ofrecerá más compatibilidad con este estándar que es considerado como “antiguo”. Esto significa que si estás usando Signal como app predeterminada para los SMS, deberías comenzar a buscar otra opción, como Mensajes de Google, por ejemplo.

A través de un comunicado Signal revela sus planes para eliminar gradualmente el soporte de SMS de su aplicación de Android. Se ha confirmado que la aplicación no tiene forma de proteger los mensajes de texto de la misma manera que protege los mensajes de Signal.

Esta decisión parece ser la correcta al final de todo, ya que ayudará a Signal a optimizar la experiencia de usuario, con nuevas funcionalidades de seguridad y hacer de la aplicación un lugar mucho más privado.

Signal está trabajando en nuevas funciones, entre las cuales se encuentran la posibilidad de crear nombres de usuario, esto con el objetivo de conversar con otras personas sin la necesidad de que compartamos el número de teléfono, algo similar a lo que ya ofrece Telegram desde hace algún tiempo.

No hay información sobre cuándo Signal dejará de ofrecer soporte de SMS, pero afirma que tardarán algunos meses antes de que se elimine la función por completo.