¿Quién no ha usado un filtro en sus fotografías? no importa si no eres un influencer para querer lucir perfecta en el caso de las mujeres, todos queremos que la imagen salga perfecta aunque a veces hay mala iluminación pero Google ha decidido que ya no estarán activos de forma predeterminada en sus recientes lanzamientos.

Hay una gran diferencia entre mejorar una imagen y hacer cambios en las fotos que parece que la persona tiene una piel sin poros, un color de piel diferente al actual y otros cambios que en varios casos la persona en la vida real no lucen así.

Google indica que los retoques en las selfies hacen sentir mal a las personas acerca de cómo lucen, así que por eso desactiva esta función en la cámara de los Pixel 4A, 4A 5G y 5. En caso que alguien desee activarlos, explicará cómo esos cambios se aplican y cómo afecta a la foto.

Cuando no se está consciente de que una app de fotos o la cámara tiene un filtro aplicado, las imágenes pueden impactar negativamente al bienestar mental. Se desconoce si modelos previos también tendrán este cambio pero dado que muchas beauty bloggers no usan estos smartphones pueden respirar tranquilas…excepto que alguna actualización en Android lo incorpore en sus apps. Lo cierto es que Google recomienda que todas las cámaras desactivan los filtros y retoques de forma predeterminada, aunque no es nada complicado de activar.

Cabe destacar que siempre es divertido ver con efectos, stickers, emojis pero eso es muy diferente a manipular el rostro para lucir de una forma diferente a como uno luce aunque no tiene nada de malo tratar de corregir algunas imperfecciones, pero es diferente hacerlo porque uno seleccione el filtro a un resultado con filtro sin saber que se incorporó sin avisar, que es lo que no quiere Google y que como sabemos, varias cámaras de diferentes fabricantes los activan de forma predeterminada.

Google lo que quiere es evitar, sobre todo en mujeres, que esas imágenes perfectas sean consideradas reales, porque no lo son. Es por eso que creó una guía para informar y respetar las preferencias personales en cuanto a los retoques, para mantener el control del usuario. Google evita el uso de la palabra “belleza” en la aplicación de los filtros, que por lo general siempre aparece como “modo de belleza o de embellecimiento,” cuando se trata de usar filtros para cambiar todo, color y otras descripciones, por otras más neutrales. En una actualización la palabra belleza se va a eliminar.

Lo interesante es que estos cambios podrían llegar pronto a Snapchat, ya que es uno de sus socios que cree en esta afirmación y que es precisamente una de las apps pioneras en el uso de filtros. Es por eso que su cámara no incorpora los filtros al abrirla y ya cada quien decide el lente que desea probar.

Cabe aclarar que Google investigó y realizó varias pruebas con expertos en salud mental a nivel mundial y se compromete a evitar crear imágenes irreales de la percepción personal, porque muchas personas desconocen que la imagen que ven tiene filtro y muchas veces ni cuenta se dan aunque la imagen en el espejo puede ser diferente y similar a la cara que una persona ve cuando se la lava aunque no queda claro en las personas que ven esa imagen.

Con información de Google