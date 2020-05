Para ayudar a los clientes a mantenerse informados, Alexa cuenta con una nueva Skill respaldada por fuentes de información confiables.

Auto revisión

Los clientes podrán utilizar a Alexa para revisar su nivel de riesgo y exposición a COVID-19. Alexa hará una serie de preguntas acerca de tu historial de viajes, síntomas y posible exposición. Con base en tus respuestas, Alexa proveerá orientación de CDC. El servicio busca ayudar a las personas a realizar una decisión informada sobre si deberían o no buscar asesoramiento médico. Esta herramienta de Alexa no sustituye una evaluación médica o un diagnóstico, y no recomienda tratamientos específicos. Para empezar con la auto revisión di alguna de las siguientes frases:

Alexa, ¿qué debo hacer si creo que tengo Coronavirus?

Alexa, creo que tengo coronavirus / Alexa, tengo coronavirus

Alexa, ¿cuál es el riesgo de contagiarme de COVID-19?

¿Cuántos casos de coronavirus hay en México?

Los usuarios de Alexa también pueden preguntar acerca de los casos diarios de COVID-19 en México y el mundo, así como las últimas noticias y medidas que se han tomado en el país. Alexa responderá con la actualización más reciente, de acuerdo con información y números oficiales publicados por el gobierno mexicano. Solo necesitan preguntar:

Alexa, ¿cuántos casos de coronavirus hay en México?

Alexa, ¿cuántos casos de coronavirus hay en el mundo?

Alexa, dime noticias de coronavirus

Alexa, ¿cómo puedo prevenir el coronavirus?

Alexa, ¿cuáles son los síntomas del coronavirus?

Alexa, ¿cuándo se termina la cuarentena?

Alexa también puede ayudarte a hacer un cubrebocas casero. Solo di:

Alexa, ¿cómo puedo hacer un cubrebocas casero?

¿Cómo usar Alexa?

Alexa es un servicio que puede ser utilizado por cualquier persona en la app de Alexa en un smartphone o tablet, a través de la familia de dispositivos Echo – Echo Dot, Echo Dot con reloj, Echo, Echo Plus, Echo Show 5, Echo Show 8, Echo Studio, Echo Flex – o a través de una variedad de dispositivos incluyendo bocinas inteligentes, audífonos, entre otros, que están habilitados con Alexa.