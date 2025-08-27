El acuerdo entre Apple y OpenAI enfrenta acusaciones legales de xAI por monopolizar la IA

La startup de inteligencia artificial xAI, liderada por Elon Musk, ha iniciado acciones legales contra OpenAI y Apple en Estados Unidos por presuntas prácticas anticompetitivas y conspiración para monopolizar los mercados de smartphones y chatbots generativos.

Este caso pone bajo la lupa el intenso debate sobre competencia e innovación en el sector tecnológico, con repercusiones directas para el desarrollo de la computación móvil y la inteligencia artificial.

Acusaciones de monopolio en IA y smartphones

xAI y X (antes Twitter) demandan que Apple y OpenAI han “blindado” los mercados de smartphones y chatbots generativos, dificultando el acceso de competidores.

La demanda, registrada en Texas, solicita un juicio por jurado y persigue compensaciones que podrían alcanzar cifras multimillonarias. Musk sostiene que ambos gigantes tecnológicos impiden la competencia justa y obstaculizan la llegada de nuevas soluciones al usuario final.

Según el documento judicial, el acuerdo entre Apple y OpenAI, anunciado en 2024, otorga a ChatGPT la integración predeterminada en el ecosistema de Apple, lo que deja a un lado la instalación de otros chatbots de inteligencia artificial.

xAI argumenta que esta preferencia limita la elección del consumidor y excluye a startups innovadoras del acceso directo al usuario, afectando el dinamismo del sector.

El debate sobre la libertad en las tiendas de aplicaciones

Apple ha respondido rechazando las alegaciones de Musk, afirmando que su App Store se mantiene “libre de sesgos” y que los usuarios pueden instalar la aplicación que prefieran.

Sin embargo, xAI insiste en que la vinculación exclusiva facilita que ChatGPT reciba mayor visibilidad y acceso, desplazando a los competidores potenciales.

La exclusividad de ChatGPT dentro de iOS podría marcar tendencias que se repitan en mercados emergentes donde gran parte de la población accede a servicios digitales desde smartphones.

Si grandes empresas cierran la puerta a la competencia, las startups locales enfrentan barreras para ofrecer sus propias soluciones y fomentar la innovación.

Fuente: CNN