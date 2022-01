Despídete de Uber, ya no funciona en el Apple Watch

Esto se sabía desde hace meses y ahora por fin se ha oficializado. Uber, la popular plataforma de viajes privados ha confirmado que ha finalizado el soporte de su aplicación para el Apple Watch, por lo que desde ahora los usuarios ya no podrán hacer uso de ella.

Varios usuarios han estado reportando en redes sociales que ya no tienen la capacidad de usar Uber en su reloj inteligente, esto significa que no pueden pedir viajes ni tampoco programarlos. Cuando un usuario abre la app de Uber en el reloj la aplicación inmediatamente muestra un mensaje que indica que dicho servicio ya no es compatible.

La compañía sugiere que se haga uso de la aplicación móvil en su lugar, ya que desde hoy esta app ya no funcionará y dejará de recibir soporte oficial. Algo curioso es que la aplicación sigue disponible en la App Store y se puede descargar e instalar.

En 2015, Uber lanzó una aplicación dedicada de su plataforma para el Apple Watch donde los usuarios tenían la capacidad de pedir un viaje desde su reloj sin la necesidad del iPhone. Sin embargo, esta app tenía muchas limitaciones en comparación con la versión móvil, ya que no era compatible con UberPOOL, la división de tarifas o era imposible compartir el viaje como método de seguridad y no había manera de ponerse en contacto con el conductor, por los que sus funciones eran realmente limitadas.

Así que, si usas Uber en el Apple Watch ya no tendrás acceso a sus funciones principales, por lo que se recomienda usar el servicio desde el iPhone o cualquier teléfono compatible.