Sony anuncio la disponibilidad para los usuarios de Bravia, de la aplicación Apple TV en determinados televisores inteligentes de Sony, para disfrutar de Apple TV+, canales de Apple TV, películas nuevas, las más populares, y recomendaciones personalizadas y seleccionadas. La aplicación Apple TV comenzaó a implementarse desde la semana pasada en Mexico, en varias series de las TV de Sony.

La aplicación Apple TV reúne todas las formas de ver programas y películas en un solo lugar. Incluye Apple TV +, el nuevo servicio de suscripción de video de Apple que ofrece programas, películas y documentales originales de los narradores más creativos del mundo, incluidos The Morning Show, See, Defending Jacob, Ted Lasso, Greyhound, The Banker, Boys State y Beastie Boys Story. También en la aplicación Apple TV, los clientes pueden suscribirse a canales de Apple TV, como SHOWTIME, CBS All Access y Starz, y mirar sin anuncios y a demanda directamente en la aplicación Apple TV. A través de Family Sharing, hasta seis miembros de la familia pueden compartir suscripciones a canales de Apple TV usando su ID y contraseña de Apple personal.

Los smart TV de Sony brindan a los usuarios acceso sencillo a una amplia gama de contenido y servicios. Gracias a la familia de procesadores X1, TRILUMINOS Display y características de sonido envolvente, los clientes de Sony podrán acceder a las aplicaciones Apple TV y Disney + para disfrutar del contenido con la intención original de su creador. El Android TV con Google Assitant, Google Play Store y Chromecast integrado, ofrece a los usuarios un fácil acceso a contenido, servicios y dispositivos a través de su amplia plataforma. Los menús de la interfaz de usuario y los controles de voz originales de Sony también se han mejorado para un mejor uso diario. Con los dispositivos habilitados para Google Assistant y Amazon Alexa, puede transmitir y controlar videos de YouTube con Google Home o cambiar el canal o el volumen con dispositivos habilitados para Amazon Alexa. Los usuarios de Apple AirPlay 2 pueden compartir películas, música, juegos y fotos con su televisor directamente desde su iPhone, iPad o Mac. La tecnología Apple HomeKit, proporciona una forma fácil y segura para que los usuarios controlen su televisor desde su iPhone, iPad o Mac.