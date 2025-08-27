Aplicaciones

Olvídate de Duolingo, ahora Google Translate te ayuda a aprender idiomas sin presionarte

hace 34 minutos

Google Translate ha dado un salto importante con nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial (IA) para facilitar tanto la comunicación como el aprendizaje de idiomas.

La herramienta no solo se limita a traducir palabras o frases, sino que ahora incluye un modo de enseñanza al estilo Duolingo y mejoras en la traducción en vivo, ofreciendo opciones potentes para quienes quieren dominar nuevas lenguas.

Nueva función para aprender idiomas con IA

Desde hace meses se había detectado que Google trabajaba en un modo educativo dentro de Translate, y recientemente se lanzó oficialmente en una versión beta.

Este modo permite a los usuarios establecer sus objetivos y nivel, adaptando las sesiones a necesidades específicas, como aprender frases para negocios o situaciones cotidianas como pedir comida.

Por ahora, está disponible para quienes hablan inglés y quieren aprender español o francés, así como para hispanohablantes que practican inglés. El aprendizaje se enfoca en la conversación, con ejercicios que incluyen escuchar diálogos para reconocer palabras o practicar la pronunciación con pistas personalizadas.

A diferencia de otras apps, no presiona al usuario recordando rutinas diarias, sino que incentiva suavemente mantener el hábito. Además, sigue el progreso para fomentar confianza en los usuarios.

Traducción en vivo mejorada gracias a Gemini AI

Google también lanzó una actualización importante en la función de traducción en vivo, que permite mantener conversaciones en más de 70 idiomas de forma fluida y en tiempo real.

La tecnología Gemini ayuda no solo a traducir texto y audio simultáneamente, sino también a captar pausas y entonaciones para que el diálogo suene natural.

Aunque la versión más avanzada que mantiene la voz original del interlocutor está limitada al Pixel 10, el resto de los usuarios podrá disfrutar de una experiencia mejorada con texto y audio en la app.

Esta función ya está disponible en países como México, Estados Unidos e India. Solo es necesario abrir la aplicación, seleccionar “Live translate”, elegir los idiomas y empezar a hablar para que la traducción se active automáticamente.

Fuente: Google

