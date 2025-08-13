Amazon lanza Bazaar en México y se suma al mercado low cost

La llegada de plataformas de bajo costo como Temu y Shein ha revolucionado la forma de comprar en línea en México y Latinoamérica.

Estas tiendas digitales, enfocadas en precios ultra bajos y entregas internacionales, han comenzado a arrebatarle mercado a gigantes tradicionales como Amazon, que ahora contraataca con el lanzamiento de Bazaar, una experiencia pensada especialmente para quienes buscan ofertas atractivas y la confianza de comprar en Amazon.

¿Qué es Amazon Bazaar? Experiencia, precios y catálogo

Bazaar es la nueva sección dentro de la app de Amazon México, diseñada para parecerse a un bazar físico, pero digital.

En este espacio, los usuarios pueden explorar una variedad enorme de productos de moda, hogar y estilo de vida, casi todos por debajo de los $199 pesos y muchos por menos de $50 pesos.

Además, la plataforma ofrece constantes descuentos escalonados: 5% al comprar cinco o más productos y 10% de descuento si tu pedido es de diez o más artículos.

El objetivo es replicar la emoción de buscar y encontrar grandes ofertas, como en los bazares tradicionales mexicanos, pero con la agilidad y confianza de la logística de Amazon.

Tiempo de entrega, devoluciones y respaldo de Amazon

Uno de los diferenciadores clave de Amazon Bazaar frente a la competencia asiática radica en sus envíos. La mayoría de los pedidos llegan entre 6 y 14 días, un plazo competitivo frente a otros marketplaces internacionales que suelen tardar varias semanas.

Además, cualquier compra puede devolverse gratis en los primeros 15 días después de recibir el producto, eliminando preocupaciones para los clientes.

El servicio de atención, las reseñas verificadas y el sistema de pago seguro refuerzan la promesa de confianza de Amazon, algo que muchas veces inquieta al usuario al comprar en otras plataformas transfronterizas.

¿Por qué el boom de los retailers low cost?

De acuerdo con una encuesta realizada en septiembre de 2024, Amazon fue la plataforma preferida por el 24% de los compradores que realizaron una compra transfronteriza a nivel global, seguida de Temu (21%) y AliExpress (10%).

El auge de estas plataformas responde a la demanda de precios bajos, variedad de productos y experiencias de compra optimizadas para dispositivos móviles.

La mayoría de los grandes jugadores low cost tienen operaciones centrales en China, lo cual ha generado roces con las recientes políticas de comercio transfronterizo, aunque Amazon Bazaar por ahora opera principalmente con importaciones y presencia limitada a nivel nacional.

Futuro de Amazon Bazaar y su integración local

Amazon ha confirmado que, aunque hoy la curaduría de productos proviene principalmente del extranjero, ya exploran activamente cómo incorporar cada vez más productos hechos en México.

Esto permitiría a los compradores apoyar a emprendedores locales y obtener entregas quizá más rápidas con el tiempo.

El lanzamiento de Bazaar posiciona a Amazon como un fuerte contendiente en el segmento de compras online de bajo costo, redefiniendo las reglas del e-commerce y obligando a la competencia a repensar sus estrategias en México y la región.