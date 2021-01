Si alguna vez has deseado tener en una sola app todos los servicios de mensajería, en vez de estar revisando cada uno de los que tienes descargados, entonces te interesará probar Beeper, una app con servicio de suscripción que hace precisamente esto.

Mensajes en WhatsApp, Telegram, Duo, Skype, Instagram, Matrix, Signal, Messenger, Twitter, Discord, Hangouts, Slack, IRC, entre otras apps, si bien todas tienen versiones para diversas plataformas, a veces uno olvida en cuál se todas está un determinado contacto o se compartió determinado contenido o se vió, pero al menos iMessages es un dolor de cabeza si el dueño no usa otra opción, que aunque es poco probable, no es imposible, pero como se sabe, solo se puede instalar en las tabletas o smartphones de Apple.

Beeper es una app desarrollada por Eric Migicovski, que promete integrar hasta 15 apps en una sola, sin importar en Android, iOS, Windows y macOS y Linux. Para todas ofrece búsqueda unificada y recordatorios.

Es super importante que quien no use un producto de Apple tenga una Mac para poder recibir mensajes de iMessage o de lo contrario, se enviará un iPhone con jailbreak, para que funcione como un puente. Claro que quien no tenga necesidad de usar dicha app se ahorra este paso, al menos en Estados Unidos.

El precio de la suscripción es de $10 USD al mes, pero se desconoce el lapso de préstamo del iPhone y si solo aplica para ese país.

Con información de The Verge y página de Beeper