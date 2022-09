Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat y Twitter son redes sociales que para algunos usuarios son imprescindibles, pero para otros son plataformas que han perdido la esencia principal de estas aplicaciones, que es ver contenido casual, sin contenido viral y apegado más a la realidad.

Eso es lo que ofrece BeReal, la nueva red social de moda en México y Brasil. Su funcionamiento es sencillo y a la vez agradable. Esta aplicación te permite compartir de manera espontánea una fotografía a través de la cámara del móvil, para ello se elige al azar un momento del día.

La app te notificará cuando debas subir una foto acompañada de una selfie, para ello tienes 2 minutos para tomar el smartphone y fotografiar lo que estás viendo en esos momentos. Después de esto la foto se sube a la plataforma, pero ojo, no puedes ver las fotos de tus amigos o círculo social a menos que hayas subido tu foto anteriormente.

Todas las fotos que se suben a BeReal pueden acompañarse de descripciones, pero también tus amigos pueden reaccionar y comentar tus fotos.

BeReal cuenta con una interfaz intuitiva y manejable, es rápida y fluida. Cuenta con un apartado que lleva por nombre ‘Discovery’, donde la gente comparte todo públicamente, y es aquí donde la red social toma relevancia, pues los usuarios se muestran tal y como son.

Sin duda está red social es interesante, donde no encontrarás personas aparentando ser alguien no no es, ni tampoco verás fotos procesadas o con filtros, sino fotos simples de gente normal haciendo cosas normales de la vida diaria. La respuesta de esta aplicación ha sido positiva, sobre todo en México, donde las descargas se han multiplicado.