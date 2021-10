Brave es un navegador que se ha ganado un hueco importante en el mercado y en la preferencia de los usuarios. Al igual que Firefox, Brave busca ofrecer un producto fácil de usar, pero que ofrezca privacidad y seguridad para todos los usuarios.

Con el objetivo de ofrecer un navegador libre de rastreos que lo único que hacen es exponer la seguridad del usuario y romper su privacidad, el navegador Brave se ha actualizado con una función muy importante llamada Brave Search. La empresa ha lanzado su propio motor de búsqueda, por lo que ha eliminado a Google como motor de búsqueda por defecto.

A partir de ahora todos los usuarios que usen dicho navegador harán sus búsquedas por defecto en Brave Search. Con este producto Brave se centra en ofrecer a todas las personas una experiencia de navegación 100% transparente y privada por defecto.

Este nuevo buscador utiliza una indexación independiente y no hace seguimiento de lo que hacen o no los usuarios, en pocas palabras, no guarda las búsquedas ni los clics. Brave Search no solo remplaza a Google, sino también a otros motores de búsqueda como a Qwant en Francia y a DuckDuckGo en Alemania.

La empresa ha confirmado al medio Thurrott que próximamente el navegador tendrá una versión premium de pago sin publicidad.