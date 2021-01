No cabe duda que Microsoft busca en 2021 que los usuarios estén satisfechos con Windows no solo en la parte de ejecución, sino también en la estética, motivo por el cual modificaría Outlook, su cliente de correo y calendario.

Sinceramente, no me gusta mucho la integración de Outlook con el calendario, no se siente tan fluida como en Google. Tal vez para mejorar la experiencia de usuario, Microsoft está trabajando en una nueva versión basada en la web, con la idea de unificarla en todas las plataformas.

Se espera que cuando se lance la versión final reemplace a las apps de correo y Calendario. El nombre clave de la misma en Project Monarch y lo mejor es que ocupará menos espacio que las apps mencionadas.

Esta versión incluirá características como almacenamiento en línea, con una interfaz que será la misma sin importar si se usa en Windows, macOS, smartphone o web.

Se espera que la versión beta sea lanzada más adelante con la meta de que la versión final se presente en 2022.

