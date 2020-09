Hace unos días Google dio a conocer los cambios en las políticas del sistema de pagos para la Play Store, en donde se pide que todas las apps usen este sistema de pagos incluso las gratuitas, a partir del 20 de enero de 2021.

Google aclaró que lo que está haciendo es clarificar algunos aspectos de su política para que se entienda cómo funciona, aunque la controversia fue por el pago de la comisión del 30% que según, aplica hasta en sus propias apps en Android y a que no permite que se incluyan sistemas de pago externos dentro de la app, por lo que se pide se modifiquen antes del 30 de septiembre de 2021 y los cambios se empiecen a realizar desde el 20 de enero de forma tentativa. De no hacerlo esas apps quedarán fuera.

Respecto a la comisión que cobran, indican que es necesaria para reinvertir en la plataforma, y así ayudar a que sea exitosa con los desarrolladores. La ventaja será que en un solo lugar se pueden comprar o cancelar sin estar metiendo datos de pago por cada app.

Todas las apps deben adoptar el sistema de pagos de Google Play que sea dentro del modo In-app, es decir, no pueden conducir a sitios externos como sistema de pago… similar al modo en que funciona Apple, si bien aclaran en su video, que en otras plataformas se pueden usar otras formas de cobro y promociones.

Entre las apps que deben usar este sistema de pago están los juegos, versiones de pago por contenido o funciones exclusivas y en apps con versiones de pago que elimina los anuncios, servicios por suscripción, como los de música, video, libros y otros multimedia y los que usan software basado en la nube para acceso o respaldo.

El sistema no es obligatorio de uso en las apps destinadas a compras de bienes físicos, pagos de servicios como transporte, comida y boletos, membresías de gimnasios, programas de lealtad y pagos P2P.

Android 12 ayudará a integrar el uso de otras tiendas de apps, (¿cómo la App Store de Huawei?), siempre que cumplan con sus sistemas de seguridad. Y que la app que no desee usar su sistema o no pagar la comisión, puede usar el de otra tienda porque no serían parte de la Play Store. Se menciona que ahora por lo general los smartphones incluyen dos alternativas (ejemplo la tienda Galaxy Store de Samsung para sus smartphones), si bien el uso de una tienda externa no garantiza su visibilidad ni éxito..de entrada los desarrolladores saben que es preferible que les descuenten sus ganancias a no tener visibilidad si tienen una app que es nueva o poco conocida o no pertenece a una empresa consolidada.

Todavía no está lista esta modalidad por lo que se irán dando a conocer más detalles a medida que se avance y que trata por igual a las apps propias y a la de sus socios, si bien no deja que se avise de forma explícita que les cobran su comisión, aunque todo mundo lo sabe.

Será interesante saber qué va a pasar con las versiones de las apps previas a este sistema, que son las dominantes, ya que no se aclaró ese punto y muchos equipos ni siquiera pueden actualizarse.

Con información de Android Developers blog