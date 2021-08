Clubhouse sigue sumando nuevas características a su aplicación en iOS, pues ahora, la empresa anunció la implementación de una nueva actualización donde se añade soporte para audio espacial. Además, se confirma que está función llegará pronto a Android.

Cabe destacar que el audio espacial funciona mediante la introducción de señales espaciales sutiles que posicionan los altavoces en las llamadas dentro de la aplicación ofreciendo un efecto de audio tridimensional alrededor de tu cabeza, lo que hace que la experiencia sea mucho mejor y más inmersiva.

Hear ye, hear ye ? spAAaAaAatial audio on Clubhouse!

It’s like surround sound, but w/ your own headphones. A more vibrant, human experience! Plus makes it much easier to tell who’s talking.

thanks to @juberti for this one ? rolling out now on iOS, Android coming soon! pic.twitter.com/Zit6F9ijRK

— Clubhouse (@Clubhouse) August 29, 2021