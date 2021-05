Finalmente, Clubhouse en su versión para Android está listo para llegar a todos los usuarios a nivel mundial y lo hará esta semana…aunque solo por invitación.

Clubhouse oficialmente ha dado a conocer su calendario por regiones y en todos los países estará disponible desde el viernes en la tarde.

Android rollout continues!

???? ?? Japan, Brazil & Russia coming Tuesday

???? Nigeria & India on Friday AM

? Rest of world throughout the week, and available worldwide by Friday afternoon

— Clubhouse (@Clubhouse) May 16, 2021