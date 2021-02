Debido a la gran popularidad que ha tenido Clubhouse, aunque no estaba en sus planes iniciales, se han visto en la necesidad de contratar a un desarrollador para la versión en Android aunque aún le falta mejorar la seguridad después del primer hackeo conocido a sus archivos de audio.

Clubhouse se lanzó en marzo de 2020 por parte de Paul Davison y Rohan Seth. Aunque sigue en estado beta, ya es una de las apps más populares de audio, con 10 millones de usuarios semanales activos, aunque no es la única en su tipo. Es tanta la atención obtenida que la aparición de Elon Musk hizo que aumenten los usuarios, aunque el acceso sigue siendo exclusivamente por invitación en la app para iPhone.

Precisamente entre la gente que ha entrado no faltó un hacker, que se aprovechó del acceso para obtener archivos de audio en los cuartos privados, en donde se conversa o se discuten temas diversos como la tecnología, se socializa sobre un tema general o solo se escucha entrevistas a invitados en tiempo real. Este hacker ya identificado y sin acceso, subió los archivos de audio sin autorización a un sitio externo, mostrando que hay forma de compartir de forma remota el acceso.

Clubhouse se supone que no graba las conversaciones ni estás quedan disponibles para ser reproducidas, por lo que solo se recibe notificaciones cuando inicia un tema. Sin embargo, la app ha dado a conocer que registra temporalmente todas las conversaciones, como un respaldo de posibles investigaciones de incidentes, y luego las borra. Esto no se puede comprobar, por lo que puede que en realidad no las borre o lo haga a largo plazo. Además de que no deja que los usuarios graben sus conversaciones ni especifica qué hacen con los datos personales obtenidos (contactos telefónicos).

Aunque la app añadió nuevas medidas de seguridad para que no se repita el suceso, un desarrollador externo a la app creó una versión de código abierto para que los usuarios de Android accedan sin necesidad de invitación.

Actualmente Clubhouse tiene una valoración de mil millones de dólares, gracias a las inversiones obtenidas aunque no genera ingresos.

Con información de CNBC, Clubhouse, Axios, Bloomberg, Silicon Angle BBC y Eset