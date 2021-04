La popular aplicación de audio grupal Clubhouse añadirá una nueva herramienta que permitirá a todos los usuarios pagar a creadores, una función que entrará en vigor a partir de la próxima semana. Se trata de la primera herramienta de monetización integrada directamente en la aplicación.

La compañía indica que no tomará ninguna comisión por ello, por lo que no habrá reducción de los pagos, esto significa que los creadores obtienen la totalidad del dinero que alguien les envía. No obstante, no todo el mundo podrá recibir pagos todavía, ya que la función está limitado a un pequeño grupo de usuarios.

Para pagarle a un creador de Clubhouse que pueda recibir pagos, tan solo debe tocar en el perfil y, a continuación, pulsar el botón “Enviar dinero” y, después, elegir la cantidad que se envía. También tendrá que pagar una “pequeña tarifa” que se destina a Stripe, que es el socio de procesamiento de pagos de la aplicación.

Por supuesto, para hacer uso de esta herramienta de pagos será necesario agregar una tarjeta de crédito o débito.

Los nuevos pagos directos a creadores podrían dar más incentivos para permanecer en la aplicación y retener más usuarios, sobre todo ahora que hay muchas plataformas de redes sociales que han copiado el formato de audio social de Clubhouse.

Con información de Clubhouse