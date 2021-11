Hoy en día los documentos PDF son el formato más utilizado en todo el mundo gracias a su practicidad y compatibilidad con la mayoría de los dispositivos, ya sean smartphones, tablets, computadoras de escritorio o laptops. Sin embargo, en ocasiones la edición y conversión de ellos puede resultar un problema si no tenemos a la mano los programas necesarios. Afortunadamente, existen herramientas para pasar un documento PDF a Words sin software especial y de manera sencilla.

Es importante mencionar que una de las problemáticas más comunes a las que se enfrentan los estudiantes es en encontrar el archivo con el contenido de su tarea en formato PDF, el cual posteriormente deben pasar toda la información a Word, pero tienen que transcribir manualmente, algo que por supuesto se vuelve sumamente tedioso. La herramienta que les queremos recomendar para este tipo de situaciones se llama PDF a Words, con la cual tanto estudiantes como ejecutivos podrán trabajar fácilmente en este formato, por lo que resultará mucho más flexible y versátil.

En Internet encuentras múltiples utilidades de convertidor de PDF a Word gratuito, pero la mayoría de estas opciones no logran ofrecer las herramientas necesarias, es decir, no son tan completas o al menos no prometen serlo como sí ocurre con la utilidad que les estamos recomendando. Otra de las mejores alternativas disponibles hoy en día para convertir PDF a Word es iLove PDF to Words, con solo un clic puedes pasar tu documento que está en formato PDF a Word de la manera más sencilla, y lo mejor de todo que lo puedes hacer sin descargar ningún programa especial y tampoco sin pagar nada de dinero, pues la herramienta es gratuita.

La forma más fácil de pasar un PDF a Word en línea

La herramienta que les estamos presentando nos ofrece una amplia ventaja al momento de convertir los documentos PDF, ya que solo basta con subir el archivo desde el navegador y PDF to Words se encargará del resto. Es importante mencionar que no solo se puede convertir a Word, sino también hay más opciones de formatos editables, como PowerPoint, Excel y Text, por lo que las posibilidades son amplias para los usuarios.

Cualquier persona que use la computadora o cualquier dispositivo inteligente como herramienta de estudio o trabajo reconocerá inmediatamente que el PDF es un formato muy útil para pasar documentos que sean definitivos, o bien, que deban modificarse. Este convertidor en línea te permitirá pasar cualquier documento de PDF a Word en cuestión de segundos y de forma gratuita, sí, aunque no lo creas, cualquier persona podrá utilizar la herramienta sin desembolsar ni un solo peso, algo que es genial para la mayoría de los usuarios, sobre todo para los estudiantes.

Para convertir un PDF en cuestión de segundos basta con acceder a la página web desde el navegador de tu PC, laptop, tablet o teléfono inteligente. Una vez que estés dentro de la herramienta podrás ver la opción que dice “Seleccionar documentos”, en este momento es cuando debes elegir tu archivo PDF y posteriormente seleccionar en “Descargar”, así de sencillo, solo basta con unos segundos para que la herramienta haya convertido el documento. Ahora, solo es cuestión de guardarlo en nuestro dispositivo para poder trabajar con él más adelante.

Un punto importante para destacar es que no solo puedes elegir solo un archivo, sino podrás seleccionar varios archivos y convertirlos todos al mismo tiempo, por lo que nos ahorra algo de tiempo. Debes tener en mente que la herramienta es completamente gratuita, y podrás hacer la conversión en cualquier sitio o lugar donde te encuentres, el único requisito es que tengas una conexión a Internet, ya que se trata de una utilidad que trabaja desde el navegador web.

PDF a Words no muestra molestos anuncios como sí sucede con otras herramientas de conversión en línea, ya que se trata de una funcionalidad libre de publicidad debido a que el objetivo es usarla como desees. Es 100% de uso gratuito y sin límite de descargas, por lo que te recomendamos añadir el sitio web de este conversor a tus favoritos para que puedas acceder fácilmente a él y tenerlo a un clic de distancia. Internet ofrece muchas opciones para convertir archivos PDF a Word gratis, pero muchas de ellas no son seguras, por lo que te recomendamos usar PDF to Words, utilidad que te facilitará la vida.