Compra seguro durante Hot Sale 2020 con Paypal

Estamos en una de las semanas con más ofertas y promociones en línea del año y, ante la oportunidad perfecta de comprar los artículos que necesitas o quieres. Si aún no te has sumado a las compras en línea, te invitamos a leer para que compruebes los beneficios de sumarte al comercio electrónico a tiempo, para que puedas aprovechar las ofertas de Hot Sale.

Excusa no. 1: No sé si el sitio es seguro

Sin duda, es importante saber identificar a los comercios o marketplaces seguros. Antes de realizar compras en cualquier comercio en línea, asegúrate de investigarlo buscando calificaciones y reseñas para confirmar que estás comprando con un vendedor de buena reputación. Revisar que sus métodos de pago sean confiables es otro punto importante. Al pagar con una cartera digital como PayPal, cuentas con un aliado que te respalda si algo no sale del todo bien en la compra, gracias a las garantías que te ofrece su Protección al comprador durante 180 días.

Excusa no. 2: No quiero compartir mis datos financieros

Así como tienes precauciones en el mundo físico para proteger tus datos, de igual forma lo puedes hacer en el mundo digital. Hoy puedes saltarte el paso de introducir tus datos en cada sitio en el que compras al pagar por medio de una cartera digital que no comparta tus datos con ningún comercio y te permita hacer el proceso final de compra de una manera más fácil y rápida.

Excusa no. 3: No quiero llevarme una mala sorpresa al recibir mi compra en línea

Un miedo muy común es recibir algo diferente a lo que pediste y sentir que tu dinero fue tirado a la basura, por eso al saber que cuentas con la Devolución por nuestra cuenta puedes estar tranquilo de que tus costos de envío en la devolución serán cubiertos.

Como puedes ver, comprar en línea puede ser la mejor experiencia, especialmente cuando cuentas con una herramienta como PayPal, que no comparte tu información financiera con los comercios y te ofrece seguridad, rapidez y sencillez en su uso. Además, en este Hot Sale puedes hacer las compras que quieras sin afectar tu bolsillo al pagar a meses sin intereses con PayPal utilizando cualquier tarjeta de crédito y recibirás un cupón por $200 MXN* para que tu siguiente compra apoye a un comercio local o lo dones a alguna organización no gubernamental**.

*Ver términos y condiciones en https://www.paypal.com/mx/webapps/mpp/shop/daily-offers

**www.paypal.com.mx/donar