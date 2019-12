Medidas de seguridad ante las compras decembrinas

La temporada navideña es uno de los momentos más especiales para los mexicanos. Esperamos las vacaciones y las fiestas de fin de año para descansar de la oficina, pasar tiempo con los amigos, ver a nuestros seres queridos, salir o buscar un espacio de relajación que nos impulse al siguiente año renovados.

Sin embargo, en esta época de fiestas decembrinas nuestra seguridad puede estar más expuesta, sobre todo cuando salimos solos de casa, hacemos uso de cajeros automáticos, compramos en autoservicios, tiendas, o bien cuando nos transportamos en el auto.

Para estar prevenidos, Carbyne, el líder mundial en tecnología de seguridad pública para la gestión inteligente de llamadas de emergencia en tiempo real, comparte 4 tips para disfrutar de la Navidad y el Año Nuevo con mayor confianza

Retiro de dinero en cajeros

Debido a las compras decembrinas, es muy común que en estos días carguemos con más efectivo en los bolsillos. Lo recomendable es evitar retirar grandes cantidades de dinero y hacer pagos por transferencias electrónicas en medida de lo posible. Por otro lado, ir a los cajeros acompañado (de preferencia en el día), en lugares concurridos e iluminados, además evitar los sitios que te inspiren desconfianza, o bien aquellos en los que nunca hayas retirado.

Uso de apps de transporte

El uso de las aplicaciones de transporte ya son parte del día a día de millones de personas. Para viajar más seguro, espera el servicio en un lugar concurrido; antes de abordar, verifica que los datos del auto y del conductor correspondan con los que señala tu aplicación. Asimismo, comparte tu ubicación con una persona de confianza, evita viajar en el asiento delantero y ten cuidado de compartir el viaje con desconocidos.

Seguridad en la calle

Cuando caminas por la calle procura no utilizar tus audífonos, pues la música no te permitirá saber lo que ocurre a tu alrededor, como escuchar los autos, a las personas o una señal de alerta. Evita en lo posible usar el smartphone en la calle para chatear o llamar y si viajas en transporte público guarda tus objetos de valor en los bolsillos interiores de tu ropa. No te distraigas y evita dormir.

Conciencia al viajar

Si vas a salir de la ciudad en auto conduce con responsabilidad. Descansa la noche anterior (7-8 horas), no rebases los límites de velocidad (en invierno se recomienda reducir la velocidad pues los caminos pueden ser resbaladizos). Mantén distancia de 80 a 100 metros entre tu coche y los otros, para que puedas frenar ante una eventualidad. Usa ropa cómoda, haz paradas, hidrátate y baja a ver el paisaje y estirar el cuerpo.

Finalmente, estos días decembrinos recuerda el número 911 para que marques ante cualquier eventualidad. Todo un equipo de profesionales, recursos y de tecnología estarán listos para ayudarte. En 15 estados de la república como el Estado de México o Hidalgo con la ayuda de Carbyne los centros de emergencia, al llamar al 911, pueden tener tu geolocalización en tiempo – real y seguirte hasta que se finalice la llamada, también compartir video en vivo o chatear de manera silenciosa. Haz un buen uso de este servicio y disfruta de este fin de año con seguridad.