A pesar de que WhatsApp sigue agregando características y funciones para mejorar la seguridad de su servicio, siempre se ha hablado de que no todos los contenidos están protegidos, como los respaldos. Es por eso que y estarían trabajando en este, según reporta WABETAInfo.

De esta forma, en el proceso de subir tus archivos que respaldas en el lapso seleccionado o solo cuando cambias de teléfono, se evitará que sean interceptados por alguien externo.

Para esto se está trabajando en incorporar contraseñas en Android e iOS, cuando se suban a Google Drive o iCloud o cuando se restaure en un nuevo dispositivo.

As previously announced, @WhatsApp is working on cloud backups encryption.

The chat database and media will be safe from unauthorized access when using a password. The password is private and it’s not sent to WhatsApp.

It will be available in a future build for iOS and Android. pic.twitter.com/Lp06PaECBX

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 8, 2021