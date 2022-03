Si alguna vez has experimentado algún inconveniente al editar tus documentos PDF en tu computadora porque no tienes el programa apropiado o se quedan cortos en cuanto a funcionalidades, afortunadamente existe una herramienta con funciones robustas que puede sacarte del apuro. Se trata de PDF to Words, un sitio web que permite convertir PDF a PowerPoint de la manera más fácil y rápida posible.

Cabe destacar que hay cientos de miles de herramientas que ofrecen convertir los documentos PDF a los formatos más habituales, pero ninguno lo hace como el programa que te acabamos de mencionar. Una de sus mayores ventajas es que es completamente gratuito, no tiene ningún costo usarlo, pues es cien por ciento online. Así mismo, no se limita a convertir un solo formato, sino también es capaz de convertir PDF a Excel. Sin lugar a duda es una de las herramientas más completas que puedes hallar en internet, con características y funciones muy capaces.

No vamos a negar que una de las problemáticas más comunes a las que nos enfrentamos los usuarios, ya sean estudiantes o trabajadores es en encontrar el archivo con el contenido de la tarea en formato PDF, el cual posteriormente se debe pasar toda la información a Word, pero para ello tenemos que transcribir manualmente, algo que, por supuesto se vuelve tedioso y pesado, pero que con PDF to Words lo podremos realizar sin complicaciones en cuestión de minutos.

Los documentos PDF son el formato más utilizado en todo el mundo gracias a su practicidad y compatibilidad con la mayoría de los dispositivos, no importando si es un smartphone, tablet o computadora. Como ya mencionamos, en la web actualmente encuentras múltiples utilidades que permiten convertir PDF a Word u otro archivo, pero la mayoría de estas alternativas no logran ofrecer las herramientas necesarias, es decir, no son tan completas o al menos no prometen serlo como sí ocurre con la utilidad que les estamos recomendando en este artículo.

Cómo pasar un PDF a Word sin programas y completamente gratis

PDF to Words es la herramienta online que ofrece una amplia gama de opciones para convertir documentos PDF, ya que solo basta con subir el archivo desde el navegador web y el programa se encargará del resto, todo en cuestión de segundos. No solo puede convertir a Word, sino también hay opciones de formatos editables, como PowerPoint, Excel y Text, esto significa que las posibilidades de este software en línea son prácticamente ilimitadas, y sin costo alguno.

Cualquier persona podrá hacer uso de este programa, no se necesitan conocimientos previos. Los usuarios que trabajan desde una computadora o cualquier dispositivo móvil como herramienta de trabajo o estudio reconocerán inmediatamente que el PDF es un formato muy útil para pasar documentos que sean definitivos. Este convertidor en línea permitirá pasar cualquier documento PDF a Word en solo segundos, lo mejor de todo es que cualquier persona podrá utilizar la herramienta sin desembolsar un solo peso.

Para convertir PDF a otros documentos basta con acceder al sitio web PDF to Words desde el navegador de tu PC, laptop, tablet o teléfono móvil. Una vez que estés dentro del sitio podrás ver la opción que dice ‘Seleccionar documentos’, posteriormente se abrirá una nueva ventana desde donde podrás elegir tu archivo PDF, cargarlo y luego seleccionar en ‘Descargar’, así de simple y sencillo. Como ya dijimos, solo toma algunos segundos para completar el proceso y ya tendrás tu documento convertido al formato que elegiste previamente a partir de un PDF.

Ahora tan solo basta con guardar el archivo ya convertido en tu dispositivo o alguna carpeta de tu computadora para acceder a él más tarde. Cabe mencionar que esta herramienta no se limita a la carga de un solo archivo, sino que puedes seleccionar varios archivos y convertirlos todos a la vez, esto ahorra mucho tiempo. El único requisito para usar el programa es contar con una conexión a internet y un dispositivo, ya sea PC, laptop, tablet o smartphone, ya que su uso es desde el navegador web, por lo que no tendrás que descargar software adicional.

Algo importante que hay que destacar es que es libre de anuncios, no mostrará publicidad durante la conversión de documentos, algo que sí ocurre con otras herramientas, y las cuales perjudican la experiencia de los usuarios. PDF to Words es 100 por ciento gratis y sin límite de descargas, por lo que es tu mejor opción hoy en día.