Google trabaja en nuevas características que llegarán pronto a la aplicación de Gmail para Android. Se trata de una función que hará más fácil la búsqueda de direcciones de correo electrónico gracias a la adición de un nuevo menú emergente.

Según Android Police, el proceso de buscar una dirección de email será un poco más rápido. Se mostrará un nuevo menú cuando toque expandir un correo electrónico, lo que dará un vistazo a una tarjeta de contacto ligeramente más grande, la opción para eliminar y copiar.

Este nuevo menú hará que sea más fácil copiar y pegar rápidamente una dirección de correo en sus diversos campos o incluso en cualquier lugar fuera de Gmail en cualquier dispositivo Android. La función se está desplegando a nivel de servidor, por lo que podría tardar algunas semanas en llegar a tu dispositivo.

Por otro lado, Google Workspace ha confirmado que la vista de cuadriculas ha llegado a la aplicación móvil de Google Meet, pero de momento solo para los usuarios de iOS. Con está adición, ahora podrás visualizar más personas a la vez durante una videollamada.

Have a bigger impact on a smaller screen with #GoogleMeet tile view on your mobile device, rolling out now on iOS and coming soon to Android! ? ? https://t.co/OLAvcuDmYy pic.twitter.com/ZHjzQ8tedH

— Google Workspace (@GoogleWorkspace) March 10, 2021