Google Docs incorpora sugerencias gramaticales para el idioma español

Escribir en un idioma no nativo no es fácil. El español o castellano, es muy rico en léxico, por lo cual aprenderlo puede ser complicado para las personas que no lo hablan. Es por eso que Docs ahora agrega sugerencias gramaticales.

Además de Docs, Gmail se beneficia de la incorporación del idioma español en esta ayuda, para mejorar la productividad y comunicación, en el autocorrector y en la función de redacción inteligente.

Gracias a esta función, se pueden identificar homónimos, tiempos verbales y errores, los cuales se resaltan con una línea azul. Con un click del lado derecho se obtiene una vista previa y se aceptan los cambios desde una ventana flotante.Lo mejor es que se puede usar de forma simultánea al escribir en inglés sin problemas de identificación del idioma.

Esta actualización ya está disponible para los clientes de G Suite básica, Essentials, Enterprise Essentials y Enterprise. No así para cuentas personales o de G Suite para Educación. Se activa de forma automática pero si se desea, de forma manual se puede desactivar.

A finales de año se agregará el corrector de deletreo y redacción inteligente en español.

Con información de Google