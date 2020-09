Desde el inico en que se dio a conocer la orden ejecutiva contra WeChat, la app por medio de sus representantes indicó que esta era muy vaga y que sabían lo que implicaba. Es por eso que se detendría temporalmente este baneo.

El juez de Estados Unidos Laurel Beeler declaró que detendría temporalmente la efectividad de la orden ejecutiva, emitida por el presidente Trump contra WeChat, después de recibir una solicitud de parte de la app con dicho argumento.

El gobierno de Estados Unidos dijo en un documento en la corte federal de San Francisco, que las personas que descargaron WeChat para comunicarse con fines personales o de negocios no son el objetivo del baneo, pero implica que ningún negocio chino puede usarla. Los usuarios americanos de WeChat deben entender que no es solo que no puedan usar su app favorita sino que no pueden retar la autoridad del presidente.

Varias empresas, entre esas Apple, desean una explicación de la orden ejecutiva contra WeChat por parte del Ministerio de comercio, sobre todo porque la app es más que un mensajero, es indispensable para la venta, comunicaciones y pagos en e-commerce. si se bloquea empresas americanas ya no podrán tener presencia ni clientes y pagos, afectandolos más a ellos que a empresas chinas, que se ven poco o nada afectadas. Una de las más afectadas sería Apple, con un porcentaje conservador entre el 3% y 6% y en el peor, del 25% al 30%.

Con información de Bloomberg