Wearables de Huawei no sincronizan por problema con Health app 

Como se sabe, muchos accesorios del ecosistema de Huawei, requieren de Android para poderse sincronizar con el smartphone, pero algunos modelos aún con este SO, han dejado de funcionar.

En el foro oficial de Huawei, la app de salud se ha reportado que no funciona, la cual es necesaria para funcionar y sincronizar los accesorios con otras marcas de smartphones. la solución por ahora es descargar e instalar la app Health, pero ahora desde la AppGallery.

Como se sabe, AppGallery es la tienda oficial de la marca, que se lanzó como alternativa a la Play Store de Google. La appGallery se descarga desde la págin oficial de Huawei.

Se tiene conocimiento de usuarios de Samsung, OnePlus y Google Pixel no pueden consultar la información de sus smartbands y smartwatches. Antes no era necesario que se descarga desde dicha ubicación. Esto solo sucede con los equipos que usan los servicios de Google, por lo que en China no sucede.

