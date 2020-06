DIRECTV GO lanza las series Sanctuary y  On Becoming a god in central florida

Terminan la primera temporada de Back To Life, The Secrets She Keeps y White House Farm y Liar.

El canal OnDIRECTV convierte a junio en un gran mes para los fanáticos de las series y de hacer maratones, y DIRECTV GO contará con este contenido en formato on demand. Por un lado, presenta los estrenos de Sanctuary y On Becoming a God in Central Florida, y por el otro, concluyen cuatro exitosas series.

Sanctuary, basado en el libro El Santuario del Diablo de la autora sueca Marie Hermanson, es un thriller psicológico de 8 episodios que tiene un elenco internacional de primer nivel donde destacan Josefin Asplund (Vikings), Matthew Modine (Stranger Things), Agnieszka Grochowska (In Darkness), Philip Arditti (The Danish Girl), Lorenzo Richelmy (Marco Polo), Richard Brake (Game of Thrones), entre otros. La serie, también basada en estudios reales de comportamiento psicopático, está ambientada en los Alpes. Cuenta la historia de Siri y Helena, dos gemelas suecas que siempre han tenido una relación compleja. Cuando Helena recibe un llamado de Siri para que la vaya a ver a una exclusiva clínica psiquiátrica, primero se muestra reacia, pero luego cree que serán unas buenas vacaciones. Una vez en el lugar se da cuenta que se encuentra en una clínica en la que nada es lo que parece y nadie le cree que ella es quien dice ser. Su problema se convierte simplemente en la supervivencia.

El segundo gran estreno, On Becoming a God in Central Florida, está protagonizado por Kirsten Dunst, quien recibió nominaciones en las últimas ediciones de los Golden Globe Awards y los Critics´ Choice Television Awards por su actuación en esta producción. En 10 episodios, On Becoming a God in Central Florida, que ya tiene confirmada una segunda temporada, sigue a Krystal Stubbs (Kirsten Dunst), una empleada de un parque acuático que cuenta con un salario mínimo que miente, planea y conspira en las filas de Founders American Merchandise (FAM), un esquema piramidal multimillonario de culto que la llevó a la ruina en primer lugar. La serie está ambientada en una ciudad adyacente a Orlando en 1992. En el elenco se encuentran Kirsten Dunst (Fargo), Théodore Pellerin (The OA), Mel Rodriguez (Better Call Saul), Beth Ditto (Nocturnal Animals), Ted Levine (Monk), entre otros.

Adicionalmente, los finales de cuatro exitosas series que terminan en junio son imperdibles. Back To Life, Liar, The Secrets She Keeps y White House Farm estarán también disponibles en formato on demand en DIRECTV GO para realizar maratones, volver a ver algún capítulo o repetirse la serie completa.

Sanctuary

Estreno: miércoles 17 de junio

On Becoming a God in Central Florida Temporada 1

Estreno: martes 30 de junio

Back To Life Temporada 1

Último capítulo: miércoles 10 de junio.

Liar Temporada 2

Último capítulo: martes 23 de junio.

The Secrets She Keeps

Último capítulo: martes 23 de junio.

White House Farm

Último capítulo: miércoles 1 de julio.

El paquete básico de DIRECTV GO está disponible por $347 pesos mensuales, con una oferta de prueba sin costo de siete días y una promoción especial de lanzamiento que incluye doce meses de programación Premium de HBO, a la cual se puede acceder hasta el próximo 30 de junio.

Adicionalmente, los suscriptores podrán escoger dos paquetes Premium: Fox Premium por $173, una vez superado los 12 meses de promoción, HBO que tendrá un costo mensual de $196.