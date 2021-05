Disney Plus retrasa dos meses su disponibilidad

En diciembre de 2020, Disney anunció que el servicio de streaming Star+, llegaría a América Latina en junio de 2021. Ahora ha hecho oficial que la fecha será el 21 de agosto, debido a que buscan tener un catálogo competitivo en los contenidos de ESPN y que el lanzamiento coincida con el calendario deportivo.

En nuestra región, se ofrecerá como una app independiente a los contenidos de Disney+, ya que estos tienen una audiencia de mayor edad, ya que no es “apto para toda la familia”.

Disney tiene criterios raros para clasificar sus contenidos. Es por eso que además de series, comedias animadas, películas, documentales; y producciones originales Star, regionales e internacionales, incluyendo contenido exclusivo, será el hogar para los amantes de los deportes, para acceder a ESPN, y poder ver eventos en vivo de las ligas más importantes y shows deportivos, si bien aún carece de las cadenas de noticias que se ofrecen en Estados Unidos.

Entre la programación que se ofrecerá esta: todas las temporadas, de las series favoritas This is Us”, “The Walking Dead”, “American Horror Story”, “Mayans M.C.”, “Pose”, “Outlander”, “Genius”, “Snowfall”, “9-1-1”, “S.W.A.T.”, “The Resident”,“Grey´s Anatomy”, “24”, “Homeland”, “Modern Family”, “Lost”, “How I met your Mother”, “The X Files” y “Prison Break”.

Producciones propias como “Big Sky”, “Love Victor”, “Dollface”, “A Teacher”, “Rebel”, “Helstrom”, “Y: The Last Man”, “Black Narcissus” y “Hip Hop Uncovered”; series animadas como “Los Simpson” ,“Family Guy”, “American Dad!”, “Futurama”, “Bob´s Burgers”, “Duncanville” y“Solar Opposites”.

También películas como Judy” y “The Empty Man”, “Deadpool”, “Deadpool 2”, “Logan”, “Bohemian Rhapsody”, “El Diablo Viste a la Moda” y “Jojo Rabbit”; “Alien”, “Duro de Matar”, “El Planeta de los Simios” “Búsqueda Implacable” y la ganadora al oscar “Nomadland”. Dramas como como “Santa Evita”, “No fue mi culpa” y la tercera temporada de “Impuros”; comedias, como “El Galán” y “Los Protectores”; biopics, como la historia de Pancho Villa y la historia de Silvio Santos; comedias dramáticas, como “Terapia alternativa” y “El Encargado”; docu-realities, como “Bios. Vidas que marcaron la tuya” (episodios de Titãs, Calamaro y Aterciopelados); y el thriller “Insania”.

Para quien lo desee, podrá contratar el servicio por separado o como un bundle junto con Disney+, para verlo en cualquier dispositivos compatible. El precio no oficial, basado en el de Estados Unidos, sería aproximadamente $150.05 MXN o como parte de un paquete con Disney+ por $9 USD adicionales ($178.93 MXN).

Con información de Forbes y Cinepremier