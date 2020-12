Disney realizó este jueves el Investor Day 2020, el evento en donde presenta cifras del desarrollo de sus productos y sin duda, el más esperado era el anuncio de todo lo nuevo que va a traer Disney+, sobre todo ahora que está disponible en más regiones del mundo… y no decepcionaron los anuncios, sobre todo para los fans de Marvel y Star Wars.

Como se sabe apenas en noviembre Disney Plus llegó a América Latina, en concreto a México el 17 de noviembre, se ha convertido en un éxito, confirmado por el aumento de suscriptores. Recordemos que en noviembre se dio a conocer que sumaban 73 millones a nivel global. Ahora esta cifra se ha superado, ya que sumó 13.8 millones de usuarios adicionales en un mes, un total de 86.8 millones y seguramente serán más con los nuevos anuncios que involucran a Marvel, Pixar y Star Wars.

Se dio a conocer que actualmente hay 137 millones de suscripciones pagadas directamente y se espera que para 2024 sumen entre 300 y 350 millones. Esa suma incluye 11.5 millones en ESPN+ y 38.8 millones en Hulu.

En Estados Unidos el precio subirá a $7.99 USD mensuales o $79.99 USD anuales y el combo formado con Disney+, Hulu y ESPN+ a $13.99 USD mensuales.

Se anunció que en Europa subirá de precio a partir del 23 de febrero de 202, pasando de 6.99 EUR a 8.99 EUR, debido a que se incorpora la plataforma Star, que es la versión internacional de Hulu, para ofrecer contenidos para adultos, como series, películas y documentales, hechas por los estudios 21st Century, Disney Television Studios y FX, más deportes de ESPN y contenido local. Será parte de una pestaña como aparecen el resto de los contenidos.

En América Latina se lanzará como una app independiente bajo el nombre de Star+, que llegará hasta junio, incluyendo producciones originales locales, deporte en vivo de ESPN, como fútbol, grand slam tennis, entre otros, a un precio mensual de $7.50 USD o su equivalente en moneda nacional ( $150.05 MXN) o como parte de un paquete con Disney+ por $9 USD adicionales ($178.93 MXN). Debido a la naturaleza de los contenidos, contará con control parental.

Un total de 50 nuevas series serán añadidas, entre 10 producciones de Star Wars, 10 de Marvel, Disney y Pixar, 15 para series de acción real y 15 animadas entre Disney Animation y Pixar, quedando confirmadas la serie Willow y Indiana Jones 5 (julio 2022), más las siguientes de Star Wars:

Obi-Wan Kenobi con Hayden Christensen como Darth Vader

Star Wars: Rangers of the New Republic

Star Wars: The Bad Batch — Nuevo tráiler

Star Wars spin-off de Ahsoka Tano

Star Wars: Andor (2022)

Star Wars: Lando

Película Star Wars Rogue Squadron (diciembre de 2023)

Entre los proyectos de Marvel se mencionan:

Wandavision, 15 de enero de 2021

The Falcon and the Winter Soldier, marzo 19 de 2021

Loki, mayo 2021

What if, verano 2021

Ms. Marvel, finales de 2021

Haweye, finales de 2021

She-Hulk

Moon Knight

Secret Invasion

IronHeart

Armor Wars

Guardians of the Galaxy holiday Special, navidad de 2022

Iam Groot

Películas de Marvel

Black Widows, mayo 7 de 2021

Shang-Chi ans the legend of the ten rings, julio 9 de 2021

Eternals, noviembre 5 de 2021

Doctor Strange in the multiverse of madness, marzo 25 de 2022

Thor:love and murder, mayo 6 de 2022

Black Panther 2, julio 8 de 2022

Blade

Captain Marvel 2, noviembre 11 de 2022

Ant-Mand and the Vasp: Quantumania

Guardians of the Galaxy vol 3, 2023

Fantastic Four

Walt Disney Studios Motion Pictures Production

Se confirman la producción de Hocus Pocus 2, relanzamientos en nuevas versiones de Three Men and a Baby con Zac Efron y Cheaper by the Dozen wcon Kenya Barris y Gabrielle Union, más Sister Act 3 con Whoopi Goldberg.

Otros proyectos son: Chip ‘N Dale: Rescue Rangers, Pinocchio, con Tom Hanks, Peter Pan & Wendy, con Jude Law y Yara Shahidi, Disenchanted,con Amy Adams, Greek Freak, y basados en contenido producido por 20th Century Studios Diary of a Wimpy Kid; The Ice Age Adventures of Buck Wild y Night at the Museum.Se espera que también se realice los siguientes proyectos: Jungle Cruise; Cruella; una precuela de The Lion King; y The Little Mermaid.

Walt Disney Animation Studios

Anunció Encanto, Raya and the Last Dragon (se estrenará tanto en cines como en acceso premium de Disney+ el próximo 5 de marzo, a un precio de $29.99 USD, como parte de Premier Access en mercados seleccionados) y las series Baymax, Zootopia+, Tiana, Moana, The Series y Iwájú.

Disney+ lanzará continuará las series relacionadas con Inside Pixar, Pixar Popcorn, Dug Days y Cars, mas la película Soul y el corto Burrow, ambos lanzados el 25 de diciembre de 2020.

Pixar Animation Studios

Lanzará la serie animada Win or Lose, la película Turning Red, Lightyear y la película Luca.

A nivel internacional, como parte de Star, se lanza la serie Only Murders in the Building, con Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez para Hulu (Estados Unidos) y Star (internacional).

Muchos estrenos originales de Disney Television Studios, FX y 20th Century Studios serán parte de Disney+ y Star Originals.

Más información en Walt Disney Company y Twitter de Disney