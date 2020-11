El mayor aumento de suscriptores de Disney Plus no provino de The Mandalorian o Mulan, sino de Hamilton

Los ingresos del cuarto trimestre de Disney fueron mejores de lo esperado, con ganancias superiores a los 14,7 mil millones de dólares en comparación con los 14,2 mil millones de dólares esperados. Por supuesto, una gran parte de esas ganancias proviene de la división de transmisión de Disney.

La compañía anunció una importante reorganización destinada a priorizar la transmisión; cambió su próximo gran lanzamiento de Pixar, Soul, que no saldrá en cartelera alrededor del mundo, sino será transmitida exclusivamente por Disney Plus.

Disney Plus ha experimentado un crecimiento sin precedentes, pasando de 10 millones de suscriptores en sus primeras 24 horas a más de 73,7 millones en estos momentos. Esto confirma que el primer año de esta plataforma fue un total éxito. En este momento, la cantidad de personas que cancelan el servicio está justo por debajo del promedio de la industria, pero la empresa tiene que encontrar formas de garantizar que su crecimiento continúe.

Dos de los mayores problemas de Disney son ofrecer producciones más consistentes en series y películas, así como una lista de contenido más diversa. El obstáculo más desafiante que Disney tiene que enfrentar es descubrir cómo encontrar suscriptores en audiencias que no están interesadas en Star Wars o Marvel.

Cabe señalar que el mayor aumento de suscriptores de Disney Plus no provino de The Mandalorian o Mulan, sino de Hamilton, por lo que hay millones de personas que no están interesadas en las que se suponen son las franquicias más populares de Disney.

Con información de The Verge