Inteligencia Artificial impulsa las ganancias de Duolingo, pero genera controversia

La plataforma de aprendizaje de idiomas más popular del mundo vive un momento agridulce.

Mientras sus acciones se dispararon casi 30% después de superar ampliamente las expectativas financieras del segundo trimestre de 2025, Duolingo continúa enfrentando una ola de críticas en redes sociales por su controvertida estrategia “AI-first”.

El éxito financiero que impulsa las acciones

Los resultados del segundo trimestre de Duolingo han sorprendido gratamente a Wall Street. La empresa reportó ingresos de $252.3 millones de dólares, un crecimiento del 41.5% interanual.

El beneficio neto se disparó un 84%, alcanzando los $44.8 millones de dólares, superando ampliamente las expectativas de analistas que esperaban 58 centavos por acción.

Las métricas de usuario también reflejan un crecimiento sólido. Los usuarios activos diarios aumentaron 40% interanual, llegando a 47.7 millones.

Los suscriptores de pago crecieron 37% hasta alcanzar 10.9 millones. Con estos resultados, Duolingo elevó sus proyecciones anuales y ahora anticipa superar los mil millones de dólares en ingresos este año.

La estrategia “AI-First” que genera controversia

El éxito financiero contrasta marcadamente con la percepción pública de la empresa desde que su CEO, Luis von Ahn, anunció en abril la transformación hacia un modelo “AI-first”.

Esta estrategia implica priorizar el uso de inteligencia artificial por encima de la contratación de trabajadores humanos para tareas que puedan ser automatizadas.

La implementación de esta filosofía permitió a Duolingo lanzar 148 nuevos cursos de idiomas en un solo año, más del doble de su oferta anterior. Von Ahn explicó que “sin la IA, nos tomaría décadas escalar nuestro contenido para llegar a más estudiantes”.

Impacto en el personal y reacciones negativas

La estrategia no ha estado exenta de consecuencias laborales. En enero de 2024, Duolingo despidió aproximadamente al 10% de su plantilla de contratistas, reemplazando tareas de traducción y creación de contenido con sistemas de inteligencia artificial.

Esta decisión provocó una avalancha de críticas en redes sociales. Los usuarios expresaron su rechazo a través de comentarios negativos en TikTok, Instagram y otras plataformas. Muchos cancelaron sus suscripciones y desinstalaron la aplicación como protesta por lo que perciben como una “deshumanización” del servicio.

Rectificación y aclaraciones

Ante las críticas, el CEO ha tratado de matizar su posición inicial. En declaraciones posteriores, aclaró que la intención nunca fue reemplazar completamente a los empleados humanos, sino usar la IA como “herramienta complementaria”.

Incluso llegó a ofrecer disculpas públicas en LinkedIn, calificando la controversia como un “malentendido”.

Sin embargo, algunas fuentes sugieren que la empresa ha comenzado a contratar nuevamente personal humano tras comprobar que prescindir completamente de trabajadores no produjo los resultados esperados.

