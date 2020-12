Sabemos que editar en Google Docs, no es igual de completo que la suite ofimática de Microsoft Word, pero para lo básico ayuda mucho. Afortunadamente ahora permite hacer algunos cambios sin necesidad del documento original.

Ya no es necesario importar el documento para editarlo, al menos en la más reciente actualización de Google Workspace. cuando se reciban como un correo adjunto en Gmail, se puede abrir y editar con un click. Dependiendo del archivo, se abrirá en Docs, Sheets o Slides.

También el tipo de archivo no va a cambiar, permanecerá con el formato original, al terminar de editar. Se podrá responder directamente desde el archivo sin necesidad de reenviar el archivo, haciendo más fácil colaborar para hacer cambios.

Si aún no te aparecen estos cambios, en unas semanas más lo harán, siempre que uses Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education.

Otro cambio que se agrega, es la de poder cambiar la orientación de la página y en 2021, se podrán agregar marcas de agua e insertar imágenes detrás del texto.

Con información de 9to5google y Pocketnow