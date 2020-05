Edita tus fotografías y crea collages con Fotor

Por lo general es muy difícil encontrar un editor de fotos que esté completo y no solo eso, sino que además sea gratuito. Estoy gratamente sorprendida de lo fácil que es usar Fotor, porque tiene un extenso menú de opciones que permiten jugar con sus herramientas y efectos.

No importa si no eres un editor profesional, ya que hasta un principiante puede de forma rápida hacer cambios como recortar fotos, ponerles marcos, agregar texto y efectos. Incluso tiene imágenes precargadas para que practiques antes de modificar tu contenido. Si te equivocas puedes darle deshacer y guardar una copia en caso de que desees mantener el original. Cuenta con la opción de agregar favoritos, para un acceso rápido a las que uses con frecuencia. Por supuesto puedes guardar en tu equipo tus trabajos además de la opción en la nube para acceder a los archivos guardados. Si te sientes satisfecho los puedes compartir directamente en tu red social favorita o copiar el enlace.

En las opciones básicas puedes usar “mejorar con “1 clic”, para que de forma inteligente realce cambios en tu imagen. Puedes eliminar las partes que no deseas con el “cortador mágico”, para quitar las partes que no te gustan de forma detallada, y los cambios acostumbrados para girar, cambiar tono, color, curvas y reajustes, incluso convertir en HDR tus fotos.

Una de las partes que más me gustan son los efectos para fotos AI Go Art, en donde puedes previsualizar antes de aplicarlos y guardarlos. Uno de mis favoritos es convertir las fotografías con un acabado como si fueran pinturas o manualidades. Aquí unos ejemplos y el original.

También tenemos una que encantará a las mujeres, que es los efectos de belleza en donde podemos modificar nuestro look como en esta imagen, en donde se puede corregir imperfecciones, suavizar la piel, quitar arrugas. cambiar el tono del rubor; en los ojos, el color de las sombras, el lápiz, rimel ceja y hasta el color del iris o eliminar el color rojo de los mismos. En la boca se puede cambiar el color de los labios y blanquear los dientes.

Otra de las opciones es agregar bordes, textos y stickers a tus fotos. En la siguiente foto se ve un ejemplo con borde navideño, sticker y texto.

Por supuesto, no solo tiene esta función, también permite realizar de forma rápida un collage de fotos, pero no es el típico que siempre vemos, ya que tienen plantillas que se salen del diseño clásico dependiendo del público objetivo. Así se puede seleccionar entre el diseño clásico (con 12 opciones), artístico (con diferentes opciones de aspecto) y funky (12 diseños) o foto stitching. Tosos con sus opciones de edición. Aquí les dejo dos ejemplos empleando el diseño clásico y funky.

Si eres profesional de la mercadotecnia, un editor de videos, publicas en redes sociales, presentas informes, Fotor también es de gran ayuda, porque permite diseñar gráficos para portadas, documentos, impresos, posters, tarjetas, eventos, anuncios y más opciones, con un previsualizador para que veas cómo queda. Puedes usar sus plantillas o modificar las existentes. Aquí una portada muy sencilla “para una miniatura para video en Youtube”. Ofrece diferentes opciones de tamaño según tus necesidades, que se cambian con tan solo un click.

Registrate en fotor en su sitio web o si lo deseas, usando tu red social o correo. Es fácil y en tu idioma (trae varios para escoger). Cuenta con tutoriales en caso que desees tener ayuda de cómo hacer diseños gráficos (como banners y posters entre otros), personalizados. En casi todas las opciones solo tienes que arrastrar y acomodar las imágenes con la plantilla, la cual es personalizables.

Aunque la aplicación es gratuita, cuenta con una versión de pago (mensual de $8.99 USD o anual de $39.99), la cual se diferencia en que no tiene publicidad que distraiga, más herramientas de edición y efectos, y opciones adicionales de acabados, efectos, marcos y stickers que se agregan con las actualizaciones en las fotos, más los fondos y texturas adicionales para los collages. Lo mejor es que puedes guardar todo tu contenido de forma ilimitada en su nube. Si lo deseas, puedes descargar la versión para Windows o Mac, o para tu smartphone, pero sin duda, tienes las mejores opciones en la versión de pago online en cuanto a la actualización de diseños, fondos y stickers.